Boli de ochi: 9 probleme oculare care iti pot afecta vederea

Vedere neclara, acuitate vizuala scazuta noaptea sunt doar cateva dintre problemele pe care le pot dezvolta ochii si care pot fi deranjante, insa pot fi si semnele de inceput ale unor boli de ochi. Daca aveti si cea mai mica problema cu ochii mergeti de urgenta sa cereti sfatul unui specialist. Doar aceasta poate decide care sunt cele mai bune tratamente pentru fiecare problema in parte.Boli de ochi # 1: Macularea degenerativaAceasta boala afecteaza si apoi distruge partea centrala a retinei, facand foarte dificila citirea sau sofatul. Cu timpul, tesuturile maculare se distrug gradat, iar retina nu mai poate trimite catre creier imaginile corespunzatoare. Simptomele pot include incetosarea privirii in zona centrala, pete sau dungi miscatoare. Descoperirea precoce a bolii este foarte importanta incat macularea degenerativa duce la pierderea vederii. Cel mai afectate sunt persoanele peste 60 de ani,fumatorii, cei cu tensiune arteriala mare, obezii si persoanele care in istoricul familiei au avutprobleme cu macularea degenerativa.Boli de ochi # 2: Retinopatia diabeticaDiabetul de tip 1, ca si cel de tip 2, duc la pierderea partiala a acuitatii vizuale, iar in timp la orbire. Aceasta boala afecteaza vasele de sange de la nivelul retinei. Acestea fie se umfla, fie se sparg, iar sangele invadeaza retina. In unele cazuri, se pot forma noi vase de sange, insa acestea nu sunt in parametri optimi si fac mai mult rau decat bine. Acest fenomen poarta numele de retinopatie proliferativa. Retinopatia diabetica se poate trata cu o singura conditie: sa fie descoperita la timp! Daca aveti diabet trebuie sa mergeti cat mai des la control. Din pacate, odata instalate simptomele – vedere incetosata, pete, umbre sau chiar dureri – este posibil ca boala sa fie deja prea avansata pentru a fi remediata. Cea mai buna modalitate de a tine sub control aceasta boala este o glicemie in limitele normale.Boli de ochi #3: ConjunctivitaConjunctivita este o inflamatie cauzata de un virus, bacterie, o substanta iritanta sau o alergie. Boala se manifesta prin roseata ochilor, senzatie de mancarime sau de arsura. Daca predomina senzatia de mancarime, probabil conjunctivita este cauzata de o alergie. In general, conjunctivitele sunt provocate de o infectie virala, deci nu necesita tratament cu antibiotic. Exista insa si conjunctivite bacteriene, care trebuie tratate cu picaturi de ochi antibiotice. Aceste ultime doua tipuri de boala sunt extrem de contagioase. Tocmai de aceea este nevoie de o igienaireprosabila.