Bolile de inima: Totul despre problemele cardio-vasculare

Citeste mai departe pentru a vedea ce efecte produc bolile de inima organismului tau si cum sa recunosti avertismentele pe care ti le transmite organismul.Romania ocupa locul trei in lume la mortalitatea din cauze cardiovasculare, in conditiile in care, conform datelor statistice, doua decese din trei sunt provocate de afectiuni ale inimii si ale vaselor de sange. Infarctul este o intrerupere brusca a alimentarii muschiului inimii cu sange. Cauza acestui fenomen este blocarea arterelor coronariene, vasele responsabile cu alimentarea inimii cu sange. In cazul in care bolnavul primeste ajutor imediat poate fi salvat de la moarte.– durere, presiune in piept– disconfortul se raspandeste la spate, gura, gat sau brate– greata, indigestie, arsuri la stomac– slabiciune si anxietate– puls rapid sau neregulatFemeile nu simt mereu durere in piep inaintea atacului de cord. Urmasele Evei au arsuri, oboseala mare si slabiciune, tuse si palpitatii. Aceste simptome nu trebuie ignorate. Cu cat intarzii mai mult inceperea tratamentului cu atat mai mult inima va fi afectata.Boala arterelor coronariene (acestea sunt infundate si ingustate, restrangand fluxul de sange spre inima) este precursoarea atacului de cord. Multi oameni nu stiu ca sufera de aceasta boala pana in momentul in care fac un infarct. Insa exista semnale care ar trebui sa atraga atentia suferindului, precum dureri repetate in piept cauzate de fluxul redus de sange. Aceasta durere este cunoscuta sub numele de angina pectorala.O placa de grasime se depune pe peretii vaselor de sange din inima si astfel se formeaza cheaguri care blocheaza fluxul normal al sangelui. Si astfel muschiul inimii nu mai primeste suficient sange. Fara un tratament imediat muschiul inimii poate avea de suferit sau poate fi chiar distrus.