Borsul si zeama de varza intaresc imunitatea. Ce alte beneficii mai au

“Borsul si zeama de varza, adevarate licori probiotice! Produsele crude fermentate au stat la baza alimentatiei umane de secole, fiind benefice pentru sanatate chiar daca pe atunci nu se cunostea notiunea de probiotic. Microorganismele vii prezente in orice produs fermentat, de la drojdia de bere, produse lactate si branzeturi, pana la muraturi si bors, au ca rol reechilibrarea florei microbiene din intestin si restabilirea raportului optim intre coloniile de bacterii “bune”si cele “ne-bune”. De acest echilibru depind nu numai procesele de digestie, dar si sanatatea noastra, intestinul fiind sediul central al imunitatii organismului”, scrie dr Mihaela Bilic.“Borsul este un astfel de produs, obtinut prin fermentatia lactica a boabelor de grau. Si varza murata presupune acelasi proces de lacto-fermentatie ce da nastere unui aliment ce abunda in bacterii benefice. Dupa ce a numarat cu atentie, dr. Joseph Mercola precizeaza ca “intr-o portie de 200g varza murata avem 10 trilioane de bacterii”, adica cat intr-o cutie intreaga de pilule probiotice?Interesant este si faptul ca bio-disponibilitatea si eficienta alimentelor fermentate o depaseste pe cea a suplimentelor/medicamentelor probiotice. Orice popor are in traditia culinara alimente fermentate, care au dincolo de rolul de a creste rezistenta organismului la boli, si avantaje nutritionale: sunt bogate in vitamine din grupul B si in vitamina C, fibre, fitonutrienti antioxidanti, minerale (calciu, potasiu, magneziu, fosfor, fier). Borsul si zeama de varza au fost sursa de vitamina C pe perioada iernii, atunci cand nu existau fructe si legume proaspete. Produsele lactate fermentate, fie ca e vorba de iaurt sau lapte batut, sunt cunoscute dintotdeauna ca remedii pentru o digestie buna si un tranzit intestinal optim”, explica dr Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.