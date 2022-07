Bronsita. Cauze, simptome, tratament.

Bronșita este o afecțiune comună a sistemului respirator caracterizată prin inflamarea bronhiilor terminale, adică porțiunea căilor respiratorii care conectează traheea cu plămânii. Bronșita este mai severă decât răceala și mai puțin periculoasă ca pneumonia.Pasajele bronșice sunt căptușite din interior cu o mucoasă umedă, în componența căreia sunt incluse celule ciliate. Cilii au o mișcare de jos în sus, deplasând astfel impuritățile spre exterior.Cu toate că prima barieră eficientă de trecere a prafului și a altor impurități reprezintă firele de păr și mucusul din fosele nazale, se poate ca agenții patogeni să treacă această barieră și să pătrundă spre plămâni. Astfel apare reacția naturală a corpului la invazie a căilor repsiratorii - tusea.Noxele sau agenții patogeni conduc la inflamarea căilor bronșice și ca rezultat la inflamație. Mucusul produs în exces cât și inflamația pot distruge cilii responsabili de curățarea căilor respiratorii. În așa mod are loc obstrucția căilor respiratorii, scăderea aportului de oxigen, cât și posibilă infectarea cu bacterii.Prin urmare, tratamentul bronșitei trebuie neapărat să includă utilizarea de medicamente care subțiază sputa și facilitează excreția acesteia.Deosebim două tipuri de bronșită, care durează mai puțin de șase săptămâni, care este recurentă și apare frecvent de-a lungul a doi sau mai mulți aniSe mai deosebește și bronșita astmatică, care se întâlnește de obicei la pacienții ce suferă de astm. Ea se caracterizează prin restricționarea pasajului aerian către alveolele pulmonare.Tratamentul bronșitei acute este diferit de tratamentul bronșitei cronice - în primul caz, de regulă, principalul lucru este să faceți față infecției care a provocat inflamația. Dacă boala a devenit cronică, pentru a atenua simptomele, este necesar să se îmbunătățească excreția sputei, să se elimine umflarea.De obicei, bronșita apare ca rezultat al atitudinei neglijente față de tratamentul răcelii, precum și la intrarea bacteriilor și virușilor în organism. În plus, boala se dezvoltă adesea la fumători și la persoanele care lucrează în condiții dificile (forțate să inhaleze praf şi fum). Scăderea imunității generale, stresul, stilul de viață nesănătos, consumul constant de anumite tipuri de medicamente cresc, de asemenea, riscul.Există și caracteristici anatomice care pot provoca o predispoziție la boală. De exemplu, dacă lumenul bronhiilor este îngust, atunci chiar și o ușoară inflamație contribuie la acumularea de mucus care le umple, iar aceasta devine baza dezvoltării microorganismelor dăunătoare.Precum am menţionat, există mai multe tipuri de bronșită și fiecare are simptomele caracteristice. Puteți alege un tratament numai în funcție de tipul de boală cu care vă confruntaţi. Deci, deosebim bronșita acută și cronică. Bronșita acută se dezvoltă cel mai adesea în perioada toamnă-iarnă. Principalele sale simptome sunt similare cu răceala obișnuită:- scăderea performanței, slăbiciune și letargie;- disconfort la înghițire, durere în gât;- tuse uscată, care se transformă treptat într-una umedă;- secreție de spută limpede, gălbuie sau verzuie;- respirație șuierătoare în piept;- febră;Tratamentul bronșitei la adulți, de obicei, nu necesită spitalizare. Excepție fac cazurile în care boala este severă, cu simptome violente, insuficiență respiratorie. În aşa caz se recomandă tratarea pacientului la spital.Bronșita cronică este o boală care se dezvoltă cel mai adesea la fumători și la persoanele care lucrează în condiții nesigure pentru sănătate. În cursul cronic al bolii, de obicei nu apare febra, precum și durere în gât. Simptomul principal este o tuse persistentă, care poate fi obsesivă şi paroxistică. De regulă, în acest caz, sputa se elimină cu dificultate.Tratamentul bronşitei necesită o abordare complexă. În cazul bronșitei acute, se urmăreşte drept scop combaterea infecției care a cauzat boala, curățarea lumenului bronhiilor de mucus, eliminarea semnelor de intoxicație și reducerea edemului. Tratamentul medical, kinetoterapie și metodele auxiliare arată și ele rezultate bune.Principalele tipuri de medicamente care sunt de obicei prescrise pentru bronșită:- medicamente antivirale (dacă natura bolii este virală, de ex. Favipiravir pastile);- antibiotice (pentru o afecţiune bacteriană);- medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (acestea ajută la reducerea durerii și febrei de ex. Paracetamol pastile şi sirop, Nurofen pastile şi sirop);- mucolitice (contribuie la lichefierea sputei, de ex. Ambroxol sirop, Fluimucil fiole );- expectorante (măresc excreţia mucusului, indicate pentru tuse umedă de ex. Bromfluex pastile):La domiciliu, inhalarea, irigarea mucoaselor nazale şi bucale cu agenți speciali (cu efecte antiinflamatorii, analgezice și antiseptice) ajută la eliminarea rapidă a inflamației. Pentru combaterea bolilor cronice se prescrie kinetoterapie (electroforeza, magnetoterapie). De asemenea, uneori prescriu exerciții terapeutice speciale - efectuarea de exerciții de respirație. Sunt eficiente atât în ​​lucrul cu adulții, cât și în tratamentul complex al bronșitei la copii.Reţineţi că măsurile de prevenţie sunt importante pentru a putea preîntâmpina bronşita şi că este esenţial să urmaţi recomandările medicului specialist pentru monitorizarea manifestărilor, diagnosticarea şi stabilirea unei scheme de tratament eficiente.