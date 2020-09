Busuiocul: ce beneficii are pentru sanatate si contraindicatii

Denumirea stiintifica pentru busuioc este Ocimum basilicum L. Busuiocul este un arbust care poate atinge 60 cm pana la 1 metru inaltime, cu nenumarate frunze largi, foarte aromate, care sunt utilizate pe scara larga in bucataria italiana. Planta are flori mici care pot avea nuante de liliac, alb sau rosu.- Ajuta in tratamentul tusei si flegmei- In procesul de vindecare a ranilor- Probleme de stomac- Lipsa poftei de mancare- Gaze- Durere de gat- Sforait- Amigdalita- Negi- Constipatie- Colica- Anxietate- Insomnie- Migrena- Muscaturi de insecte.Proprietatile busuiocului includ actiunea sa antispastica, digestiva, vermifuga, antibacteriana, fungicida, insecticida, astringenta, vindecatoare, febrifugala, stimulanta, antiemetica, antitusiva si antiinflamatoare.Partile folosite de la busuioc sunt frunzele si tulpinile sale, pentru a condimenta diferite preparate. Busuiocul se potriveste perfect cu mancaruri care includ rosii, ulei de masline, lamaie, carne rosie, paste si branzeturi.Printre efectele secundare ale busuiocului se numara reactiile alergice si este contraindicat in doze mari in timpul sarcinii, la copiii cu varsta sub 2 ani si in perioada de alaptare.Busuiocului ii place soarele si nu suporta frigul extrem, temperatura ideala fiind cuprinsa intre 15 si 25 ° C. Pentru plantarea semintelor sale, este necesar un sol fertil, adanc si aerat, acolo unde apa nu se acumuleaza. Poate fi plantat in ghivece sau direct in terenuri bine fertilizate, insa poate fi semanat perfect in paturi de samanta. Aceasta planta trebuie udata in mod regulat direct pe sol, fara a-i uda frunzele. Planta trebuie taiata la fiecare 15 zile, astfel incat sa aiba o crestere mai buna.