Cafeaua: 5 beneficii pentru sanatate demonstrate de stiinta

Astăzi, cafeaua este a doua cea mai consumată băutură naturală din lume, în spatele, ceaiului. De ce? Pentru ca are numeroase beneficii pentru sanatate. Iata-le pe cele mai putin cunoscute, demonstrate de stiinta:Potrivit unui studiu publicat în revista Nature Neuroscience și realizat la Universitatea John Hopkins din Baltimore (Statele Unite), consumul regulat de cafea îmbunătățește conexiunea neuronală a hipocampului nostru, legată de memorie. Acest lucru ne arată că dacă bem o doză bună de cofeină la 7 dimineața, vom memora noile informații mult mai bine până la prânz. Cofeina luptă împotriva afectării cognitive și a oxidării celulare. De aceea, este considerat un element natural recomandat pentru a preveni Alzheimerul.Cafeaua poate fi un antidepresiv natural cu o actiune blanda si nu prezinta niciun efect secundar precum in cazul medicamentelor. Ea blocheaza receptorii dopaminei, acel neurotransmitator relationat cu anxietatea si stresul. Cafeaua fara cofeina nu are insa acest efect. Astfel, pentru a preveni depresia, este recomandat sa bei o ceasca de cafea pe zi.Cafeaua este vasoconstrictor, de aceea poate ameliora durerile de cap, poate sa combata inflamatiile si durerile care apar in cazul suprasolicitarii musculare. Sportivii de performanta consuma cantitati exacte de cofeina pentru ca stiu ca aceasta are efecte pozitive in cazul in care se suprasolicita. In plus, cafeaua este o sursa bogata de vitamina B, fosform calciu, fier si magneziu.Cafeaua are un continut mare de antioxidanti, care permit accelerarea metabolismului, combat retentia de apa si imbunatatesc digestia. Pentru a profita de aceste beneficii ale cafelei, trebuie sa urmezi o dieta echilibrata si sa reduci consumul de grasimi saturate, de dulciuri si bauturi carbogazoase. Cafeaua verde este recomandata in cazul care vrei sa scapi de kilogramele in plus. De asemenea, este indicat sa renunti si la zaharul din cafea. II poti da o aroma deosebita daca adaugi in ea putina scortisoara.Specialistii recomanda consumul a 1-3 cesti de cafea pe zi. Nu si in cazul persoanelor care sufera de hipertensiune. Cafeaua este un adevarat izvor natural de antioxidanti care pot lupta cu radicalii liberi si previn imbatranirea prematura.