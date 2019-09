Calculator ovulatie. Cum sa iti calculezi perioada fertila inclusiv pentru ciclu neregulat

Ciclul menstrual al unei femei incepe din prima zi a sangerarii, pana in ziua premergatoarea urmatoarei menstruatii.Organismul femeii trece prin doua faze foarte importante:– faza foliculara (in care se dezvolta foliculii in interiorul ovarului)– faza luteala (dupa ovulatie, in care ovulul este eliberat).In timpul fazei foliculare, creste nivelul de estrogen care pregateste captuseala uterina sa primeasca ovulul fecundat si sa-l hraneasca. In acelasi timp, un ovul se maturizeaza in ovar si este eliberat in a 14-a zi (la un ciclu regulat de 28 de zile). O femeie care face sex neprotejat cu 3-4 zile inainte de ovulatie are toatesansele sa ramana insarcinata.Daca ciclul menstrual este mai scurt de 28 de zile, atunci ovulatia se va petrece mai devreme de cea de-a 14-a zi. Iar daca ciclul menstrual este mai lung de 28 de zile, atunci ovulatia se va petrece dupa cea de-a 14-a zi.– un calendar (pe suport de hartie, telefon, computer sau tableta)– noteaza-ti prima zi de menstruatie de la ultima menstruatie. Aceasta se va considera ziua 1.Numara cate zile dureaza de la Ziua 1 pana la Ziua 1 a ciclului urmator. De obicei acest interval este de 28 de zile, insa sunt femei care au un ciclu menstrual de 21-45 de zile. Daca nu ti-ai calculat niciodata lungimea ciclului menstrual, ai nevoie de mai multe luni in care sa-ti monitorizezi menstruatia, pentru a fi sigura.Ciclul fertilitatii incepe cu 5 zile inainte de ovulatie. Cele mai mari sanse de a ramane insarcinata sunt in ultimele trei zile ale ferestrei de fertilitate. Fereastra de fertilitate este cuprinsa intre a 10-a zi si cea de-a 17-a zi din lungimea ciclului menstrual. Specialistii considera a 14-a zi dintr-un ciclu regulat de 28 de zile. Daca, de exemplu prima zi a ciclului menstrual este 1 ale lunii, atunci, zilele 12,13,14 sunt considerate cele de fertilitate maxima.Studiile de fertiliate au demonstrat faptul ca fereastra de fertilitate depinde de la femeie la femeie, iar aceasta poate fi cuprinsa intre ziua 7 pana la ziua 19.Numai 30% dintre femei au fereastra de fertilitate intre ziua 10 si ziua 17, restul de 70 % pot ovula inainte de ziua 10 sau dupa ziua 17.De exemplu, pentru femeile care au ciclul menstrual mai apropiat de 21 de zile, ovulatia incepe in jurul zilei 7, zilele cu fertilitate maxima sunt 5-7, iar ca sa creasca sansele de a ramana insarcinate, femeile ar trebui sa aiba raporturi sexuale mai devreme de ziua 5. Pentru femeile cu ciclul menstrual mai apropiat de 35 de zile, ovulatia ar fi, cu aproximatie in ziua 21, fereastra fertila fiind intre ziua 19 si ziua 21.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.