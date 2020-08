CAMPANIA COOL4SKIN - cheama soarele la joaca in siguranta!

Skinmed, Bioderma &Shut Up Beach ofera portia de sanatate pentru pielea ta!Cum pielea sănătoasă este cel mai prețios outfit, vara asta delicata nu numai din cauza temperaturilor ridicate, ci si din pricina masurilor de siguranta pe care fiecare dintre noi trebuie sa le ia impotriva Covid 19, specialistii de la clinica Skinmed alaturi de cei de la Bioderma te “vegheaza” in fiecare weekend pe una dintre cele mai mari si mai cunoscute plaje de pe litoralul romanesc – Shut Up Beach!Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie / estetica medicala, initiatoarea campanieiCampaniadebuteaza in primul weekend din luna august, urmand sa se deruleze in fiecare sfarsit de saptamana, pe tot parcursul lunii.este o campanie sustinuta de vedete responsabile, mari iubitoare de bronz, dar constiente de importanta mentinerii sanatatii pielii: Octavia Geamanu (vedetaAntena 1), Sonia Trifan (designer vestimentar), Paula Hriscu ( artista muzica populara), sportivii Diana Bulimar (campioana europeana la gimnastica), Ana Maria Popescu (campioana nationala, europeana si mondiala la karate / instructor de fitness), Alex Stoica (vicecampion national la kaiac-canoe), Mihai Berar (cel mai popular jandarm de la Exatlon Romania), Gabi Nedelcu (finalist Exatlon Romania, sezonul 3), Cristian Dumitrache (Exatlon, sezonul 3) si faimoasa Cristina Constantinescu aka Kiki (instructor de fitness). Pe acestia ii puteti gasi oricand pe plaja Shut Up, fiecare avand propria poveste legata de expunerea necontrolata la soare si grija pentru propria sanatate.Prin, Bioderma ofera dermatocosmetice pentru un ritual zilnic de protectie solara – mostre de Photoderm Aquafluide pentru fiecare persoana care închiriaza un sezlong, dar si produse surpriza la Tombola care va avea loc in fiecare vineri, sambata si duminica, la orele 17.00, iar clinica Skinmed vine in ajutorul oricui se confrunta cu probleme ale pielii, atat pe plaja, prin medicii dermatologi prezenti (dermatoscopii gratuite), cat si la distanta, gratie Telemedicinei (consultatii online in urma carora primesc si un produs pentru protective solara).Laureatii premiului Nobel pentru medicina si fiziologie 2017 au aratat ca celulele (inclusiv cele apartinand celui mai mare si mai social dintre organele noastre - pielea) functioneaza dupa un ritm circadian in care sunt activate mecanisme de aparare impotriva agresorilor externi pe durata zilei si mecanisme de regenerare pe durata repausului nocturn. Aceasta observatie aduce argumente pentru folosirea de diferite produse de ingrijire/fotoprotectie pe parcursul zilei, respectiv noptii (after sun), in acord cu propriul program dictat de natura.Detalii pe www.skin-med.ro