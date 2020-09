Cancerul pulmonar: primele simptome

Cancerul pulmonar este o boală care poate fi prevenită, deoarece este în primul rând legată de stilul de viață al individului. Cu cât consumul de țigări este mai mare, cu atât este mai mare posibilitatea dezvoltării acestui tip de cancer.Principalele simptome asociate cu această boală sunt:Tuse uscată și persistentă;Respiratie dificila;Respirație scurtă;Scăderea apetitului;Pierdere în greutate;Răguşeală;Durere în spate;Durere în piept;Flegmă sângeroasă;Epuizare.Fumătorii care au peste 40 de ani sau care suferă de boli pulmonare obstructive cronice și care prezintă aceste simptome ar trebui să meargă la o consultație la medicul pneumolog pentru evaluare daca prezinta unele dintre aceste simptome.În mod normal, primele simptome ale cancerului pulmonar apar în etapele ulterioare, adica atunci cand boala se afla deja intr-un stadiu avansat. Cele mai frecvente simptome în această fază a bolii sunt flegma sângeroasă, dificultăți la înghițire, răgușeală și infecție pulmonară. În plus, pot exista manifestări și complicații ale cancerului pulmonar, cum ar fi tumora Pancoast și metastaza, care prezintă simptome mai specifice ale bolii.Sindromul Pancoast, numit și o tumoare de vârf superior, este localizat în partea superioară a plămânului drept sau stâng, are simptome mai specifice, cum ar fi: scăderea dimensiunii pupilei ochilor, durere în braț și umăr, reducere forța musculară și temperatura crescută a pielii în regiunea toracică, absența transpirației și căderea pleoapelor.Metastaza apare atunci când celulele canceroase sunt transportate în alte regiuni ale corpului prin fluxul sangvin sau vasele limfatice. Metastaza poate apărea în câteva luni și, în funcție de regiunea in care se localizeaza, poate provoca diferite simptome. În metastazele pulmonare, pot exista dureri toracice care nu au legătură cu respirația sau revărsatul pleural. În metastazele cerebrale pot exista cefalee, greață, vărsături și chiar deficite neurologice. În cazul metastazelor osoase, pot apărea dureri osoase recurente și fracturi. Atunci când există metastaze hepatice, este frecventă o creștere a dimensiunii ficatului, o ușoară scădere în greutate și durere în partea superioară dreaptă a stomacului.Fumatul este principalul factor de risc pentru dezvoltarea cancerului pulmonar, fiind legat de peste 90% din cazuri. Alți factori pot influența, de asemenea, procesul de dezvoltare a acestei boli, cum ar fi poluarea aerului, infecțiile respiratorii recurente, boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), inhalarea substanțelor chimice toxice și factorii genetici. Tratamentul cu intervenții chirurgicale, chimioterapie sau radioterapie poate fi utilizat pentru a vindeca cancerul pulmonar sau pentru a îmbunătăți calitatea vieții unui pacient.