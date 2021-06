Cand si cum sa faci teste de sarcina

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-covid in Romania, a venit cu noi detalii despre conditiile in care va fi necesara o a treia doza de vaccin. Medicul a precizat ca o decizie în ceea ce privește administrarea celei de-a treia doză de vaccin anti-COVID

Autoritatile din Belgia au anuntat ca intrerup vaccinarea anti-covid cu serul de la Johnson&Johnson pentru persoanele sub 41 de ani. Aceasta masura vine dupa ce o femeie in varsta de 41 de ani a murit in urma efectelor adverse aparute in urma imunizarii. „A fost decisă oprirea