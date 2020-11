Care sunt avantajele gelurilor dezinfectante pentru maini?

Clantele usii, mainile murdare sau butoanele elevatorului: toate sunt considerate cele mai bune zone de reproducere pentru bacterii si virusi. Dezinfectantii pentru maini trebuie sa protejeze impotriva acestui lucru. Dezinfectarea chirurgicala a mainilor in spitale este o necesitate inainte de fiecare operatie.Dar toti ceilalti angajati ai clinicii sunt, de asemenea, instruiti sa isi faca o igiena buna a mainilor in mod regulat.este unul dintre cei mai recomandati producatori in acest sens.Si in sectorul privat, multi se bazeaza acum pe gelurile de dezinfectare a mainilor si pe componentele acestora. Dezinfectantii pentru maini promit ajutor rapid daca nu exista nicio modalitate de a iti spala mainile. Cu toate acestea, ori de cate ori ai ocazia, foloseste apa si sapun. Iti explicam cum functioneaza dezinfectantii si explicam avantajele si dezavantajele acestora.Cele mai multe geluri, spray-uri si servetele disponibile in comert contin alcool sub forma de izopropanol (propan-2-ol), propanol (propan-1-ol) si etanol si sulfat metalic de mecetroniu. Multe produse contin, de asemenea, substante de completare a lipidelor pentru a preveni roseata si alergiile.Utilizarea sporadica a igienizantului pentru maini poate fi utila in anumite situatii in care nu exista apa curenta in apropiere. Cu toate acestea, multi medici avertizeaza ca utilizarea excesiva si zilnica poate fi si contraproductiva. Un motiv pentru aceasta: solutiile antibacteriene elimina si bacteriile care ne protejeaza de agenti patogeni.Utilizarea constanta a biocidelor slabeste mecanismele naturale de aparare ale organismului, in special la copii si poate promova alergiile si neurodermatita. In plus, persoanele care sufera de alergii pot fi sensibile la parfumurile si conservantii continuti. Roseata, eczema si pielea uscata sunt consecintele.Dezinfectantii alcoolici pentru maini, precum agentii tensioactivi continuti in sapunul conventional, dizolva straturile superioare de grasime de pe piele. In conditii normale, apa calduta, curenta si sapunul sunt cea mai buna combinatie pentru a indeplini standardele igienice din viata de zi cu zi. Chiar si in birourile in plan deschis si in magazinele cu amanuntul, personalul se poate descurca in mare masura fara dezinfectanti pentru maini. Sunt insa si situatii in care o sticluta de Gel dezinfectant Hygienium reprezinta o solutie salvatoare.Exista grupuri in care expertii recomanda dezinfectarea mainilor si chiar o fac obligatorie, cum ar fi:- Angajati in industria de catering;- Angajati in spitale si centre de ingrijire;- Vizitatorii spitalului;- Persoane care au contact frecvent cu bolnavi;Chiar daca nu este posibil sa iti speli mainile cu apa curenta la locul de munca, de exemplu pe santierele de constructii, utilizarea temporara a spray-urilor sau a servetelelor de dezinfectare este justificata. De asemenea, gelurile Hygienium sunt foarte utile in acest sens, insa retine ca dezinfectarea nu inlocuieste spalarea mainilor.Pentru o dezinfectie adecvata, agentul antibacterian este intins mai intai pe palma deschisa, apoi aplicat pe dosul mainii. Nu uita exteriorul degetelor si varfurile degetelor. In niciun caz nu trebuie sa te speli pe maini dupa dezinfectare. Stratul de grasime slabit deja de alcool este spalat in aceasta situatie, ceea ce favorizeaza mainile uscate, crapate si roseata.Daca esti interesat de productia ecologica, vei gasi dezinfectanti organici pentru maini in magazine si contin alcool care este obtinut organic. Aceste spray-uri si geluri sunt, de asemenea, imbogatite cu parfumuri naturale. Unii producatori ofera, de asemenea, dezinfectanti pentru persoanele care sufera de alergii, care sunt in mare masura fara aditivi.Agentul antimicrobian triclosan continut in multe dezinfectante pentru maini este suspectat de a face bacteriile rezistente la antibiotice. De asemenea, se presupune ca exista o legatura intre o scadere a fertilitatii sau un risc crescut de avort spontan la femei si o concentratie crescuta de triclosan in organism. Cu toate acestea, niciun studiu actual nu a putut oferi informatii clare in acest sens.In timp ce beneficiile utilizarii triclosanului ca biocid depasesc riscurile, dezinfectarea mainilor cu triclosan este destul de inutila in viata de zi cu zi si de aceea nici nu este utilizat in dezinfectanti pentru maini, deci nu ai motive pentru a iti face griji in acest sens. Retine ca o igiena buna a mainilor conteaza pentru o viata sanatoasa, indiferent daca folosesti apa si sapun sau alte produse.