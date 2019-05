Carnea de curcan: 7 beneficii pentru sanatate

Iata care sunt beneficiile pe care carnea de curcan le aduce organismului nostru conform Elements4health.com.Curcanul este o sursa foarte buna de proteine veritabile si de calitate, de seleniu, vitamina B6 si de aminoacizi. In egala masura contine si zinc si vitamina B12. Carnea alba de curcan, fara piele, este baza unor preparate culinare excelente ce contin proteine bune si are si putine calorii.Carnea slaba de curcan, fara piele, gatita la cuptor, are cea mai mica cantitate de grasimi saturate sau colesterol dintre toate tipurile de carne, incluzand carnea de pui, porc sau vita.Aminoacizii continuti de carnea de curcan sunt necesari pentru celulele T, un tip de celule ale sistemului imunitar care omoara celulele canceroase. Celulele T activate in absenta acestor aminoacizi sunt susceptibile a nu supravietui ca sa isi faca treaba in organism.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.