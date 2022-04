Cat de des ar trebui iti speli sutienul? Iata ce spun expertii

Sutienul este o piesă vestimentară care ne însoțește îndeaproape în fiecare zi și probabil că nici măcar nu-ți amintești sau nu știi cât de des îl speli, pentru că știm că sunt delicate și își pierd forma, dar astăzi vom rezolva această îndoială o dată pentru totdeauna.Același lucru se întâmplă cu toate articolele de îmbrăcăminte, fie că este vorba de bluze, blugi sau sutiene, toate avem un preferat pe care îl purtăm tot timpul, dar, deși nu există reguli scrise cu privire la frecvența cu care ar trebui să vă spălați sutienul, experții recomandă să îl spălați după fiecare 2 sau 3 utilizări, însă totul depinde de situație și puteți extinde acest termen până la fiecare 6 purtări.Însă experții au explicații diferite pentru această situație: "Ar trebui să vă spălați sutienele cel puțin o dată pe săptămână, pentru că, dacă nu le spălați eleacumulează murdărie, transpirație și bacterii", a declarat pentru BuzzFeed Life Dr. Joshua Zeichner, dermatolog din New York.În timp ce Mary Begovic Johnson, Head of Scientific Communication la Procter & Gamble, atrage atenția că, fiind un articol de îmbrăcăminte în contact direct cu pielea noastră, ar trebui să le spălăm frecvent: "Sutienele sunt în contact intim cu corpul tău, recomandăm să le spălăm după ce le purtăm de maximum trei ori. Și după fiecare utilizare, dacă transpiri mult. Dar ceea ce NU ar trebui să faceți cu siguranță este să le spălați în fiecare zi, pentru că dacă le spălați de fiecare dată când le purtați, își pierd calitatea, susținerea bustului, elasticitatea și forma inițială. Cu toate acestea, sutienele de sport trebuie spălate după fiecare ședință la sală.Unii experți spun că ar trebui să le înlocuiți la fiecare 6-8 luni, deoarece dacă le spălați în mașina de spălat își pierd forma, iar materialul elastic nu rezistă mult timp. În plus, se recomandă să le spălați manual pentru a nu le strica și deforma, să le înmuiați și apoi să le spălați cu un săpun de calitate și apă rece sau călduță, dar niciodată fierbinte, și să le uscați în aer liber, deoarece uscătorul le strică.Dacă le veți spăla în mașina de spălat, programați un ciclu pentru haine delicate și o temperatură mai mică de 30°C. De asemenea, este indicat să folosiți o pungă cu plasă pentru a le proteja și mai mult.