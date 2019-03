Cat de potrivita este pentru mine terapia Vampir?

Majoritatea dintre noi traim contra cronometru, alergand de la un job la altul si incercand sa bifam cat mai multe lucruri facute in fiecare zi. In aceste conditii, nu este de mirare ca, atunci cand vine vorba de ingrijirea personala si tratamentele cosmetice, oameni vor ca acestea sa functioneze la randament la fel de inalt ca ei. Din nevoia de mai mult si mai bine a oamenilor a aparut terapia vampir.Desi pare un nume ciudat pentru o procedura dermatocosmetica,si-a luat numele de la principalul ingredient folosit: plasma bogata in plachete sangvine din sangele propriu al pacientului. Nu au loc incizii si niciun pic de piele nu este indepartata. Insa procedura iti poate face fata sa arate si sa se simta fina si intinerita, la fel ca in cazul unul lifting facial, insa fara acelasi risc si perioada de recuperare.Procedura foloseste o solutie ce contine plasma obtinuta prin centrifugarea unei probe de sange de la pacient. Solutia este injectata in piele pentru a adauga volum, a diminua ridurile si a obtine o piele intinerita. Plasma contine o concentratie ridicata de plachete sangvine ce stimuleaza cresterea. Cand este injectata in pielea feteii, plasma stimuleaza colagenul, elastina si celulele adipoase, imbunatatind textura pielii.Este terapia vampir potrivita pentru tine? Da, ar putea fi o optiune buna daca:- ai riduri fine sau zone adancite pe fata. Terapia nu doar injecteaza substanta sub piele, imediat sub epiderm sau in dermul profund, in functie de efectul pe care doresti sa il obtii si indicatia terapeutica a doctorului dermatolog. Terapia vampir activeaza puterea de regenerare deja prezenta in sangele tau.- textura pielii nu este neteda iar culoarea are tonuri de gri ori nu este uniforma. Acest lucru se intampla cand fluxul sanguin de la nivelul pielii se reduce, dand impresia de oboseala si epuizare fizica. Terapia vampir este o modalitate excelenta de a imbunatati calitatea pielii la nivel de culoare, textura, riduri fine si adanci.Desi culoarea si textura pielii sunt imediat imbunatatite, pacientul va continua sa vada rezultate timp de 5-6 luni dupa procedura. Daca pacientul are grija de pielea sa, rezultatele terapiei vampir pot fi mentinute timp de 2 ani. Majoriatatea pacientilor repeta procedura dupa 18 luni insa totul depinde de preferintele personale - unii pacienti decid sa repete tratamentul dupa 9-12 luni.Deoarece aceasta procedura foloseste o injectie ce contine, in mare parte, sangele pacientului, efectele secundare ale terapiei vampir sunt reduse. Imediat dupa procedura, pacientul se poate astepta la inrosirea zonei, umflarea si invinetirea ei.Toate aceste detalii si multe alte informatii despre, le poti discuta cu doctorii specialisti de la clinica de dermatologie Hebra. Ei te vor linisti cu privire la perioada de recuperare, caci te poti intoarce la munca a doua zi dupa efectuarea procedurii. Recomandarea lor include folosirea unei creme cu factor de protectie pentru o zi sau doua si evitarea expunerii directe la soare(de aceea, primavara este anotimpul perfect pentru o astfel de procedura). Alte masuri de precautie includ evitarea produselor de machiaj, spalarea fetii si a activitatilor solicitante pentru restul zilei.Pe baza acestor detalii poti purta o discutie informata cu doctorii dermatologi specialist in terapia vampir de la clinica de dermatologie Hebra. Ei te vor ajuta sa iei cea mai buna decizie pentru tine.