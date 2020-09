Cat rezista coronavirusul in lift

In urma testului a rezultat ca particulele infectate rezista pana la jumatate de ora daca usa liftului este inchisa. In schimb, cand usile sunt deschise, acestea dispar in patru minute. Cu toate acestea, in mod obisnuit, usile se inchid si se deschid constant. In acest caz, particulele infectate cu noul coronavirus, rezista aproximativ 10 minute, potrivit Daily Mail De aceea este important ca, de fiecare data cand calatoresti cu liftul sa porti masca de protectie si dupa ce ai parasit ascensorul sa-ti dezinfectezi foarte bine mainile.