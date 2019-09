Caz socant: un adolescent a orbit dupa ce a consumat ani la rand un aliment foarte popular la romani

Timp de 10 ani, tanarul a mancat numai cartofi prajiti, chipsuri, paine alba si, ocazional, sunca procesata sau carnat, informeaza BBC.Jake sufera de neuropatie optica nutritionala, boala ce se instaleaza cand lipsa acuta de vitamine afecteaza un nerv important. Baiatul a orbit si este partial surd. El a spus ca a mancat aproape numai chipsuri, deoarece nu-i placea textura altor alimente."Doctorilor le-a luat o vesnicie sa-si dea seama ce are. Pana cand au reusit sa-i puna un diagnostic, era deja prea tarziu," a sustinut mama lui Jake pentru The Sun."As incuraja oamenii sa ceara ajutor cat de repede posibil daca realizeaza ca au o problema de alimentatie," recomanda Jake.Baiatul a mers la doctor prima data cand avea 14 ani. Nu se simtea bine si era mereu obosit. Testele medicale de atunci au relevat ca suferea de malnutritie si de multiple deficiente de vitamine. Era deja anemic si a fost diagnosticat cu deficienta de vitamina B12. Medicii i-au dat suplimente, dar nu s-a tinut de tratament si a continuat sa manance nesanatos.Trei ani mai tarziu, a ajuns la Spitalul de Oftalmologie din Bristol pentru ca vedea tot mai prost."Dieta lui zilnica era formata din cartofi prajiti luati de la un fast-food din apropiere. Mai obisnuia sa ia niste chipsuri si, de cateva ori, niste paine alba cu felii de sunca, aproape deloc fructe sau legume," a declarat medicul care l-a tratat, potrivit BBC. "Astea erau singurele tipuri de mancare pe care le tolera."Jake nu era subponderal, dar suferea de malnutritie, din cauza tulburarii sale alimentare."Pierduse minerale din oase, ceea ce e destul de socant pentru un baiat de varsta lui," a explicat medicul.In plus, Jake indeplinea criteriile pentru a fi inregistrat drept orb."Nu poate conduce si ii va fi foarte greu sa citeasca, sa se uite la televizor sau sa distinga fetele. In schimb, poate merge singur pentru ca si-a pastrat vederea periferica," a explicat medicul.