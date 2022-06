Ce beneficii are namolul de la Techirghiol

Namolul de la Techirghiol are numeroase beneficii pentru sanatate si este recunoscut pentru proprietatile sale terapeutice inca de acum cateva mii de ani.„Proprietăţile acestui nămol au fost descoperite cu mii de ani în urmă, când trupele romane au trecut prin zonă cu soldaţi răniţi, cu cai răniţi şi întâmplarea a făcut că au trecut prin apa Lacului Techirghiol. Şi, la un moment dat au constatat că rănile au început să se închidă. Şi cred că aici începe povestea noastră, pentru că ulterior, până în ziua de astăzi, beneficiile tratamentului sunt cunoscute şi recunoscute, atât în ţară, dar şi în străinătate.De foarte mulți ani, de cel puțin 50 de ani pe litoralul românesc vin foarte mulți străini, care repetă cura an de an pentru diverse afecțiuni reumatismale, în principal, dar nu sunt singurele indicații. De foarte multe ori vin persoane care nu au niciun fel de problemă de sănătate, dar vin pentru profilaxie, pentru că străinii ţin foarte mult la profilaxie şi noi trebuie să ne educăm în acelaşi sens.Știm foarte bine că bunicii ne duceau la mare când eram copii. De ce? Ca să ne crească imunitatea, pentru că razele solare stimulează producția endogenă de vitamină D, pentru că făceam plajă, ne încălzeam pielea, apoi intram în apa mării sau apa lacului care avea temperatură mai scăzută, stăteam, înotam, reveneam pe plajă, iar făceam plajă, iar se încălzea pielea, adică este o terapie contrastantă cal rece, cald-rece.Pe această reacție de stimulare contrastantă se bazează tratamentele balneare, pentru că „biciuiesc” organismul, în special centrul de termoreglare, astfel încât vom fi mult mai rezistenți în anotimpul rece, cu variații mari de temperatură. Organismul deja va ști să se autoregleze la diferențele de temperatură și vom avea mai puține riscuri de a ne îmbolnăvi. Este poate principala indicație a unei cure elio-marine profilactice. Valabil și pentru copii, dar și pentru adulți”, a spus dr. Iulia Belc, potrivit Antena3.ro. Namolul de la Techirghiol şi-a dovedit eficacitatea, în principal pentru afecțiunile articulare, ce ține de articulație, dar și de părți moi, adică de mușchi, de tendoane, de ligamente.„De foarte multe ori, o sechelă post-traumatică post-fractură articulară rămâne cu o redoare, adică o lipsă de mobilitate completă a articulației respective. Printr-un tratament complex, deci nu numai cu nămol. Printr-o evaluare corectă, aplicațiile de namol în diverse forme pot să concure la un program de recuperare de succes.Beneficiile nămolului dacă nu sunt dovedite din punct de vedere științific foarte intim, mecanismul de acțiune. Totuși, studiile din ultimii, ani mai ales din ultimii 30 de ani, au dovedit că acționează și asupra imunității stimulează imunitatea, imunitatea nespecifică, dar are și o putere antioxidantă și știm foarte bine, la ora actuală radical liber care rezultă în urma arderilor metabolismului nostru concură la apariția diverselor afecțiuni, suferințe și așa mai departe.Nămolul este foarte bun în cură indiferent că este iarnă și atunci îl aplicăm la cald în băi de nămol sau împachetări de nămol, sau vara la rece, nămol la rece, pe malul lacului, de obicei pe malul lacului Techirghiol”, a mai spus medicul de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol.