Ce contine vaccinul anti-Covid? Explicatiile unui medic de la Spitalul Victor Babes

Directorul Spitalului Victor Babeș, Simin Aysel Florescu, a explicat in cadrul unei emisiuni de la Digi24, ce contine noul vaccin Sars-CoV-2 și care sunt beneficiile față de vechile tehnologii folosite în seruri antivirale. Medicul spune ca este un vaccin avizat si nu pune in pericol vietile oamenilor.„Este un vaccin foarte performant, un tip nou de vaccin care nu include nicio porțiune de germene ca atare. Nu conține fracțiuni de virus sau virus întreg omorât sau virus atenuat, după cum erau toate vaccinurile acum. Este un vaccin care conține «rețeta genetică» a antigenului pe care organismal nostru o va produce apoi, ca și antigen, și împotriva căruia tot organismul nostru va produce anticorpi în forma acestei rețete. În momentul în care organismul vine în contact cu virusul adevărat, anticorpii sunt gata pregătiți”, a declarat medicul infecționist.Medicul Simin Aysel Florescu spune că scade riscul unor efecte adverse, deoarece nu conține fragmente de virus, cum e cazul altor tipuri de vaccinuri clasice.“Scade extrem de mult acest risc. Este un vaccin extrem de nou și extrem de performant din punct de vedere medical și ca tehnologie de preparare a vaccinurilor. Este absolut recomandat.Două dintre vaccinurile care au atins acum nivelul de administrare generală, deci au aviz, sunt preparate după același stil, au aceeași platformă”, a afirmat Florescu.De asemenea, medicul a precizat ca nu exista substanțe periculoase sau netestate în aceste vaccinuri.“Cred că tot timpul suntem în contact cu tot felul de substanțe. Cred că mai multe substanțe de genul ăsta sunt într-un spray cu care te dai zilnic, decât într-un vaccin.Aceste vaccinuri sunt substanțe extrem de bine studiate. Sunt loturi întregi, de exemplu pentru acest vaccin de Sars-CoV-2 au fost cam aproape 50.000 de oameni testați în cadrul testelor clinice oficiale, așa cum se fac în toată lumea.Niciodată un vaccin nu este dat pe piață, până când conceptul de siguranță, tolerabilitate și profilul de eficiență nu este sigur.Dau un exemplu: Dacă în cursul trialurilor clinice, indiferent care sunt ele, cu un medicament, cu un vaccin, un pacient pățește ceva, un lucru care clar n-are legătură cu respectiva substanță, spre exemplu, dacă dă o mașină peste el pe trecerea de pietoni, în timp ce era în acest trial clinic, este considerat efect advers sever al trialului. Se gândesc: «A dat mașina peste el, pentru că era amețit din cauza substanței respective?». Până când nu se clarifică acest lucru, se stopează trialul. Lucrurile sunt luate foarte serios. Niciodată nimic nu este lăsat în voia sorții și, în plus, după ce un vaccin este dat pe piață pentru utilizare, este urmărit în continuare, post-marketing, cu avertizări și comunicări de efecte secundare și altele, încă câțiva ani, pentru a preîntâmpina eventuale alte lucruri care nu au fost observate în timp util. Dar lucrul ăsta se întâmplă extrem de rar, să mai apară încă ceva”, a mai adăugat Simin Aysel Florescu.