Ce este afazia, boala de care sufera Bruce Willis. Care sunt simptomele acestei afectiuni

Deși simptomele afaziei sunt variate, în termeni generali, aceasta este o tulburare cognitivă care împiedică o persoană să înțeleagă corect limbajul.Bolnavii pot avea dificultăți de vorbire, scriere sau citire.Willis, în vârstă de 67 de ani, celebru pentru filme precum "Die Hard'' și care a apărut în zeci de filme începând cu anii 1980, nu a dezvăluit in ce masura a fost afectat actorul de aceasta afectiune. Într-o declarație, familia sa a spus doar că i-au fost afectate "capacitățile cognitive"."Acesta este un moment cu adevărat dificil pentru familia noastră și suntem foarte recunoscători pentru dragostea lor continuă", se arată în comunicatul de presă al apropiaților săi.Problemele de vorbire sunt cele mai frecvente simptome ale afaziei, potrivit site-ului NHS England. Pacienții pot face erori constante în utilizarea cuvintelor, cum ar fi emiterea de sunete incorecte. De asemenea, în timpul conversației, pot alege cuvinte care nu au sens atunci când sunt puse cap la cap. Același lucru se poate întâmpla atunci când se scrie sau se interpretează mesajul altcuiva.Această afecțiune, care poate apărea alături de alte tulburări, cum ar fi tulburările de vedere, mobilitate sau memorie, nu are niciun impact asupra inteligenței bolnavului.NHS clasifică această afecțiune ca fiind "expresivă" sau "receptivă". Acest lucru va depinde de faptul dacă pacientul are probleme de înțelegere a limbajului sau de exprimare.Cu toate acestea, "majoritatea persoanelor care au un fel de probleme de vorbire vor avea dificultăți la scris, citit și, poate, ascultat", precizează aceeași sursă.