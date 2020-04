Ce este laptele de aur

Laptele de aur este o bautura naturala, care nu are nimic de-a face cu laptele de vaca. Acesta a devenit foarte populara in ultimii ani datorita efectelor sale minune pentru sanatate.Laptele de aur este un amestec al carui ingredient principal este turmericul, un condiment faimos in intreaga lume pentru numeroasele sale aplicatii in sanatate.Reteta acestei bauturi puternice poate varia, atat timp cat pasta de turmeric este pastrata ca ingredient principal. Poate fi preparat cu lapte sau o bautura vegetala, dupa gustul fiecarei persoane.Citeste continuarea pe diete24.ro