Ce este Propofolul, medicamentul folosit la anestezia copilului in varsta de 4 ani din Pitesti

Un copil in varsta de 4 ani a murit dupa ce medicul de la o clinica stomatologica din Pitesti i-a facut o anestezie cu o substanta puternica, de fapt un cocktail de medicamente ce continea propofol si ketamina.Propofolul este o substanta anestezica utilizata pe scara larga in spitale. Este un medicament sedativ-hipnotic, folosit pentru inducerea anesteziei generale si se administreaza intravenos. Propofolul scade destul de mult tensiunea arteriala si incetineste respiratia, de aceea acest medicament trebuie administrat in spital, sub atenta supraveghere a medicilor. Pacientul trebuie atent monitorizat.Propofolul a fost introdus pe piata la sfarsitul anilor 1980, inlocuind Tiopentalul, un alt sedativ foarte puternic. Propofolul a fost la un pas sa nu treaca testele de laborator, deoarece a prezentat la unele persoane reactii alergice. Cercetatorii au lucrat la compozitia acestui medicament si l-au imbunatatit cu ajutorul uleiului de soia. Organizația Mondială a Sănătății l-a inclus pe lista „medicamentelor esențiale".Propofolul mai este cunoscut si ca "medicamentul lui Michael Jackson, acesta fiind principalul motiv al mortii artistului. Celebrul cantaret folosea acest sedativ la domiciliu, ca somnifer, cu complicitatea medicului sau personal Conrad Murray. Artistul numea Propofolul „laptele" lui, deoarece este o substanță de culoare albă, uleioasă, care se administrează intravenos și care acționează în 40 de secunde.De regulă, pacienții cărora le este administrată substanța se trezesc fără dureri de cap, nu își amintesc prea multe, motiv pentru care este supranumit „laptele amneziei" și în plus nu să stări de vomă sau greață.Acest sedativ a fost folosit si de medicul stomatolog care i-a facut anestezia copilului in varsta de 4 ani. Ministrul Sanatatii a declarat ca aceasta substanta este foarte periculoasa si se foloseste doar in spitale, sub stricta supraveghere."În cabinetele stomatologice din România se foloseşte pe scară largă anestezia generală intravenoasă cu propofol, fără să existe autorizație pentru această procedură, şi ea este "o practică", nu un fenomen punctual", a declarat ministrul Sănătății în ceea ce privește cazul copilului."Este o dramă şi suntem alături de familie. Suntem revoltaţi să ştim că este o practică şi mă bucur că avem şansa să transmitem acest mesaj întregii ţări şi tuturor celor care în cabinete stomatologice folosesc fără autorizare această anestezie generală intravenoasă cu propofol. Din câte ştiu eu a fost un cocktail cu propofol dormicum fără a respecta normele minime de securitate", a adăugat el.