Ce inseamna cand ti se zbate ochiul? Semnificatiile pentru fiecare ochi, in functie de ora

In credintele populare, atunci cand ti se zbate ochiul drept sau ochiul stang inseamna ca primestiun semn. Afla ce inseamna cand ti se zbate ochiul, in functie de ora la care iti apar spasmele.Ochiul stang: Urmeaza sa primesti un musafir.Ochiul drept: Este posibil sa te duci la o petrecere.Ochiul stang: Esti ingrijorat cu privire la un eveniment viitor.Ochiul drept: Cineva se gandeste la tine.Ochiul stang: Urmeaza sa vina in vizita cineva din provincie pe care il vei gazdui in casa ta.Ochiul drept: Un eveniment viitor iti va aduce multa bucurie.Ochiul stang: Cineva special te va vizita.Ochiul drept: Un semn incurajator ca totul va fi bine.