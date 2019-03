Ce mesaje iti transmite organismul prin pofte

Incercam cat putem sa urmam sfaturile expertilor in nutritie, incercam sa avem o alimentatie care sa ne ajute sa ne pastram sanatatea, greutatea, tineretea, energia, etc. Insa… oameni suntem si uneori, oricat incercam sa rezistam, la un moment dat tot cedam cate unei pofte nesanatoase, moment urmat mai mereu de vinovatie. Ei, bine, putem sa ne relaxam: informatiile care circula pe net (si pentru care, e drept, nu bagam mana-n foc) spun ca deseori pofta puternica de un anumit aliment este mesajul pe care corpul ni-l transmite ca are un deficit de minerale sau vitamine.Unora le este pofta de ciocolata, altora de ceva sarat. Oricare ar fi pofta ta, uneori este atat de puternica incat te face sa iesi din casa in miez de noapte si sa te duci la magazin sa-ti cumperi mancarea dupa care salivezi. Pofta de un anumit aliment este modul prin care corpul iti spune ca duce lipsa de vreo substanta din acea mancare. Si de multe ori ca sa-ti satisfaci intr-adevar acea nevoie, trebuie sa mananci altceva decat lucrul de care crezi ca ti-e pofta. Citeste in paginile urmatoare cum se zice ca putem sa ne intelegem poftele ca ele sa actioneze si sa lucreze in favoarea noastra.Ai nevoie de magneziu…… pe care il gasesti in nuci, seminte, legume, fructe.Daca ti-e pofta de ceva dulce…Ai nevoie de:– crom, pe care il gasesti in brocoli, struguri, branza, fasole boabe, pui, ficat de vitel– carbon, pe care il gasesti in fructe proaspete– fosfor, pe care il gasesti in pui, vita, ficat, peste, oua, lactate, nuci, legume, fulgi– triptofan, pe care il gasesti in branza, carne de miel, ficat, spanac, cartofi, stafide.Ai nevoie de azot……pe care il gasesti in mancaruri proteice: peste, carne, fasole boabe, nuci.Daca ti-e pofta de grasimi (chipsuri), prajeliAi nevoie de calciu……pe care il gasesti in mustar, ceapa, brocoli, legume, susan, branza, nap.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.