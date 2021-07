Ce nu stiai despre stomatologie si merita sa stii

Medicii stomatologi practica una dintre cele mai vechi specializari medicale din lume. In Italia este expus un dinte care a fost curatat partial cu un instrument de silex, ce dateaza de peste 14.000 de ani si care este considerat ca fiind cea mai veche lucrare stomatologica cunoscuta, in timp ce prima plomba dateaza de acum 6500 de ani si a fost descoperita in Slovenia, fiind realizata cu ceara de albine.Ca orice alt domeniu, evolutia tehnicilor stomatologice si a metodelor de tratament s-a realizat in salturi. Astfel, in 1905 a fost folosita pentru prima data novocaina in timpul tratamentelor dentare, ceea ce a facut ca terapia sa fie mult mai putin dureroasa si, implicit, mult mai eficienta. Normele de baza ale igienei in cabinetele dentare au fost stabilite in 1910. De atunci si pana in prezent acestea au evolut in ritm alert, astfel ca se poate afirma, fara riscul de a gresi, ca produsele medicale pentru igiena care sunt utilizate in prezent fac din aceste cabinete spatiile cele mai curate din lume.Se cuvine amintit ca apa fluorurata, care a fost introdusa in anii 1940, a ridicat la un nou standard procedeele eficiente pentru protectia dintilor, dar si faptul ca, desi laserul poate parea un instrument devenit uzual de curand, acesta este folosit in cabinetele stomatologie din 1960, mai ales pentru tratarea bolii gingivale.Cel mai recent aparute produse utilizate de medicii stomatologi sunt cele pentru albirea dintilor. Acestea au inceput sa fie folosite pe scara larga in 1990, iar in ultimi 30 de ani sunt o parte importanta a tratamentelor estetice, larg raspandite si accesibile.Este ideal ca la fiecare sase luni sa te supui unui control stomatologic. Medicul va verifica starea de sanatate a dintilor si gingiilor si va indentifica daca exista eventuale carii sau semne ale unor boli gingivale. Dar asta nu este tot. Medicul stomatolog va evalua mucoasa bucala si sublinguala, suprafata limbii si cerul gurii pentru a descoperi eventualele semne timpurii ale unor leziuni, inclusiv de natura canceroasa. Este verificata si partea interioara a buzelor, buzele si interiorul obrajilor.Respiratia neplacut mirositoare poate fi provocata de tartrul dentar, dar daca aceasta persista dupa curatarea profesionala a dintilor, atunci medicul stomatolog va suspecta probleme ale glandelor salivare sau ale tubului digestiv. Respiratia urat mirositoare poate indica o infectie cronica a sinusurilor, a urechii interne sau la nivelul cavitatii nazale.Infectiile bucale care se vindeca cu dificultate pot fi un semn al unor probleme metabolice, fie legate de sanatatea pancreasului, fie a tiroidei, iar medicul stomatolog poate recomanda pacientului, venit la un control de rutina, unele analize care sa verifice cum functioneaza aceste glande. Medicii stomatologi pot suspecta aparitia diabetului, inainte ca acesta sa produca simptome, din felul in care arata gingiile.Vizita la stomatolog pentru controale de rutina, la fiecare sase luni, este garantia dintilor sanatosi. Intervalul de sase luni de zile este ideal, dat fiind faptul ca bolile cavitatii bucale si cariile au o evolutie lenta, astfel ca acestea vor fi identificate in faza lor incipienta.Hipocrate este cel considerat a fi parintele primului tratat de igiena orala. In jurul anului 300 i.Hr. grecii erau preocupati de sanatatea dintilor si erau constienti ca bolile lor sunt cauzate de alimentele consumate. Hipocrate recomanda tratamente cum sunt extractia, unguentele din plante pentru abcese si cauterizarea tesutului oral care avea leziuni cu instrumente subtiri din metal, aduse la incandescenta.Aristotel a scris despre modul in care cresc dintii, despre cariile dentare si bolile gingiilor si, la fel ca Hipocrate, recomanda tratamente pentru vindecarea dintilor. El a fost primul care s-a gandit la posibilitatea de a inlocui dintii lipsa cu unii facuti din oase de porc slefuite care sa fie fixate in gura prin atasare de dintii existenti.Diocle de Carystus, unul dintre medicii celebri din Grecia Antica, a fost primul care a recomandat spalatul pe dinti. El indica frecarea dintilor cu sare si clatirea gurii cu apa in care se dizolva sare sau direct cu apa de mare.In Evul Mediu, tratamentele stomatologice le faceau frizerii. Acestia erau cei care scoteau dintii stricati si taiau abcesele. Abia dupa 1500, stomatologia a devenit o ramura a medicinei. In 1530 a fost tiparita, in mai multe exemplare, o lucrare care purta numele de „Cartea mica pentru medicamente pentru toate tipurile de boli si infirmitati ale dintilor”. In 1575, un chirurg francez, Ambroise Pare, a publicat un tratat care la vremea aceea era considerat revolutionar, ce includea, pentru prima data, manevre chirurgicale stomatologice.Charles Allen, in 1685, a publicat primul manual care se referea exclusiv la ingrijirea dintilor, de la extractia acestora pana la metode care sa-i ajute pe pacienti sa suporte tratamentele, dar si indicatii foarte asemanatoare cu cele pe care le primim azi, legate de metode de curatare a dintilor.Tatal stomatologiei moderne este insa chirurgul francez Pierre Fauchard. El este cel care a sustinut prima data ca zaharul si alte alimente sunt responsabile de aparita cariilor dentare, risipind mitul despre „viermii dentari” care strica dintii. Fauchard a facut din stomatologie o disciplina distincta, iar in cartea sa „Chirurgul dentist, un tratat pentru dinti”, din 1723, acesta a descris tehnici utilizate in stomatologia moderna, inclusiv curatarea dintilor, umplerea cavitatilor provocate de carii, realizarea si fixarea protezelor dentare si utilitatea aparatelor dentare pentru sanatatea pe termen lung a dintilor.