Ce obiceiuri trebuie sa adopti pentru o stare de sanatate optima in 2022

Acum ca perioada sarbatorilor de iarna a luat sfarsit si mesele copioase nu mai stau in calea planurilor tale pentru un stil de viata mai sanatos, a venit momentul perfect sa te gandesti cum vrei sa iti imbunatatesti obieciurile din viata de zi cu zi pentru a obtine o stare de sanatate optima in noul an.Pentru a te putea asigura ca anul acesta te vei tine de promisiunile facute si ca vei reusi sa iti imbunatatesti rutina zilnica, incearca, mai intai, sa iti faci un plan bine pus la punct cu obiectivele pe care iti doresti sa le indeplinesti. Astfel, nu numai ca vei avea un scop clar in minte, dar vei putea sa il atingi mai usor, cunoscand toate etapele pe care trebuie sa le parcurgi.In general lista obiectivelor poate fi diferita de la o persoana la alta, in functie stilul de viata curent al fiecaruia. Totusi, regulile pentru a-ti imbunatati si mentine starea de sanatate sunt general valabile si, astfel, trebuie aplicate de oricine.In practica medicala, se considera ca efectuarea unui set de analize complet cel putin o data pe an este un pas ce trebuie parcurs de fiecare dintre noi.Setul poate contine unele elemente diferite, in functie de varsta, sex si posibile afectiuni deja cunoscute. Astfel, nu uita sa iti consulti medicul de familie in legatura cu ce ar trebui sa contina setul tau de analize anual.In urma recoltarii analizelor, unele rezultate pot fi dificil de inteles si corelat. In cazul in care nu esti sigura ce semnifica acele rezultate, nu ezita sa contactezi un consilier medical (navigator de pacienti) care iti va raspunde tuturor intrebarilor si te va indruma catre urmatoarele etape ce trebuie parcurse.Este cunoscut faptul ca o dieta echilibrata se va resimti si la nivelul starii tale de sanatate si de bine per total. Este crucial sa iti iei macro si micronutrientii din sursele potrivite si sa eviti consumul excesiv de grasimi saturate si zahar. Totusi, dieta nu trebuie sa devina una monotona.Atunci cand iti place ceea ce mananci, esti mult mai inclinata sa urmezi acea dieta pentru mai mult timp. Asadar, asigura-te ca alimentele sanatoase introduse in dieta in defavoarea celor nesanatoase iti produc pofta si placere.Nu numai o dieta echilibrata contribuie la o stare de sanatate optima. Imbinarea acesteia cu un program de exercitii fizice bine pus la punct este cheia succesului.La fel ca si in cazul introducerii alimentelor sanatoase, exercitiile fizice, desi au un mare beneficiu asupra sanatatii, nu reprezinta un interes pentru oricine. Astfel, identifica acea forma de miscare ce iti va starni interesul si te va motiva sa continui chiar si cand vei fi obosita sau nu vei avea la fel de mult timp liber.O stare de sanatate optima nu poate exista doar cu o lista de analize perfecte, o dieta echilibrata si o rutina de exercitii fizice. Sanatatea mintala este interdependenta cu starea de sanatate fizica, astfel ca una nu poate exista fara cealalta.Lumea moderna este presarata cu multe evenimente stresante care isi pot pune amprenta asupra starii tale de bine. Astfel, in cazul in care te simti presata de diferite evenimente ce se petrec in viata ta, nu ezita sa iei pauze de la responsabilitati, sa iti gasesti activitati care te fac sa te simti mai bine si sa ceri ajutor specializat in cazul in care simti ca este nevoie.Sursa foto: Shutterstock