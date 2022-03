Ce poti face pentru starea ta de bine, incepand de azi

Atunci cand vorbim despre o stare generala de bine, ne referim, de fapt, la armonia dintre mai multe elemente: o sanatate buna, fizica si psihologica, echilibru emotional si perspective de viitor promitatoare, care ne fac sa ne simtim increzatori. Ei bine, acestea nu sunt idealuri indepartate, ci obiective pe care le poti atinge si tu. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa faci primii pasi pe drumul cel bun.Nimic nu este mai de pret decat propria sanatate, asa ca este deosebit de important sa ai un calendar anual al consultatiilor si analizelor de rutina. In functie de istoricul tau, dar si de alti factori de risc, medicul tau de familie iti poate face o lista cu toate controalele anuale la care ar fi recomandat sa mergi ca sa te asiguri ca te bucuri de o sanatate optima. Pentru femei exista, desigur, si o serie de controale specifice, cum ar fi ecografia mamara, care trebuie repetata in fiecare an, sau mamografia. Examenele de screening pentru cancerul de col uterin sunt si ele foarte importante. Unor femei li se recomanda sa mearga in fiecare an, altele trebuie sa repete aceasta analiza la doi sau chiar la trei ani, in functie de istoricul personal si familial. De asemenea, stilul de viata este un factor important, asa ca nu ezita sa vorbesti cu medicul tau despre detalii care tin de dieta ta, recurenta cu care faci miscare etc.Hipertensiunea arteriala este cunoscuta drept „ucigasul tacut” deoarece majoritatea persoanelor care sufera de aceasta boala nu au niciun simptom pana cand problema nu devine grava. Asadar, chiar daca nu simti ca ai probleme din acest punct de vedere, este important sa-ti faci, cel putin o data pe an, un control la medicul primar, care sa-ti spuna cum stau lucrurile la acest capitol. In plus, mentinerea tensiunii arteriale la un nivel sanatos este foarte importanta, deoarece cu cat ea este mai ridicata, cu atat cresc si sansele de a dezvolta alte probleme de sanatate mai grave, de la infarct la diabet.Nivelul de colesterol este un alt indicator important pentru starea ta generala de sanatate, asa ca este bine sa-l monitorizezi in functie de recomandarile medicului. Asta poate presupune o singura analiza pe an sau mai multe. Nivelurile de colesterol sunt, de asemenea, un indicator important al riscului de boli cardiace si vasculare. Organismul uman are nevoie de colesterol pentru a supravietui, insa prea mult colesterol poate duce la afectiuni cardiace severe. De asemenea, este important sa stii ca nivelurile ridicate de colesterol pot fi genetice, de aceea este important sa discuti cu medicul tau despre cum poti face o monitorizare eficienta.Nelinistea si imprevizibilitatea cu care ne-am confruntat in ultimii ani ne-au influentat in mare masura stilul de viata, iar recapatarea controlului asupra viitorului este un deziderat pentru multi dintre noi. Chiar daca nu stii ce te asteapta in viitor, poti sa faci pasi spre o mai mare siguranta, alegand instrumente de protectie financiara pentru o asigurare medicala privata . Cand stii ca tu si familia ta sunteti protejati, iti recapeti increderea in viitor, ceea ce te poate ajuta sa faci fata mai usor incertitudinii care caracterizeaza aceasta perioada.Nu uita nici de alte tipuri de instrumente financiare, precum asigurarile atasate creditelor, care te pot ajuta sa stingi datoria in cazul pierderii locului de munca, conturile de economii in care pui lunar cate o suma de bani pentru asa zisele zile negre, sau chiar instrumente de investitie, care sa te ajute sa privesti cu incredere spre viitor.Relatiile pe care le ai cu cei din jur, de la familie, la colegii de serviciu sunt foarte importante pentru starea ta de bine, asa ca este esential sa alegi cu atentie oamenii care fac parte din viata ta. In anii dominati de criza sanitara COVID-19, viata noastra sociala a fost schimbata radical. Petrecerile, iesirile cu prietenii si vizitele au fost tot mai rare, iar acest lucru ne-a influentat starea generala.Reia-ti obiceiurile sociale care iti faceau placere si preocupa-te activ de construirea si intretineea unor relatii sanatoase cu oamenii din jurul tau, fie ca sunt din mediul familial sau profesional.Surs foto: Pexels.com