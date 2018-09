Ce sa mananci atunci cand te doare stomacul. Alimente care alina durerea

Ca regula generala, este recomandat sa consumi alimente usoare, care sa nu perturbe aparatul digestiv si sa elimini din meniul tau alimentele declansatoare precum alcoolul zaharul, alimentele grase sau procesate.Iată câteva gustări și băuturi care pot ameliora durerea de stomac:Bananele reprezinta unele dintre fructele cele mai bune pentru episoadele gastrice dureroase. Ele sunt usor de digerat, neiritante pentru stomac su pentru tractul gastro-intestinal superior. Sunt fructe cu foarte multe fibre, de aceea sunt recomandate in special in recuperarea dupa diaree. De asemenea, datorita continutului bogat de vitamina B6, bananele previn balonarea cauzata de retentia de apa. In plus, magneziul pe care il contin aceste fructe ajuta la relaxarea muschilor.Desi poate parea contraintuitiv, nu este bine deloc sa iti mentii stomacul gol atunci cand ai crampe abdominale. Daca nu mananci pot aparea stari de greata, iar acidul din stomacul creste. Specialistii spun ca este bine sa mananci paine prajita cand apar durerile de stomac. De asemenea, dieta BRAT (adica banane, orez, mere si paine prajita) este planul dietetic clinic pe care specialistii il folosesc atunci cand pacientii au diaree acuta sau greata.Sursele bogate în grăsimi de proteine ​​cum ar fi carnea prelucrată sau roșie și alimentele prăjite pot provoca reflux - mai ales daca le consumi la ore tarzii. Ouale sunt o alternativa mai usor de digerat pentru a-ti satisface nevoia de proteine.Produsele prebiotice - precum cerealele integrale, fructele cu coajă lemnoasă și semințele - pot ajuta la inmultirea bacteriilor intestinale bune în tractul gastro-intestinal. Stimulând "microbiota", prebioții stimulează imunitatea intestinală și previn inflamația, diareea și alte probleme, potrivit cercetării din 2013 a Institutului de Tehnologii Alimentare.Alimentele bogate în calciu, magneziu și potasiu reduc, de asemenea, balonarea prin echilibrarea sodiului. In plus, cercetarile au aratat ca persoanele care au adoptat diete bogate in aceste substante nutritive nu au intampinat probleme cu greutatea, chiar daca genetic au avut predispozitie spre ingrasare.