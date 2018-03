Ce sa nu faci niciodata daca suferi de hemoroizi

Hemorozii pot fi atat interni, cat si externi. Acestia apar de cele mai multe ori din cauza alimentatiei proaste si dezechilibrate, a statului indelungat pe scaun si a sedentarismului.Crizele hemoroidale pot fi extrem de dureroase, de aceea este indicat ca persoanele care sufera de hemoroizi sa aiba grija la anumite lucruri si sa evite cateva obiceiuri care pot declansa astfel de episoade.Cand o persoana sufera de hemoroizi, mai ales externi dusul local este esential. Igiena dupa fiecare scaun este foarte important in cazul in care ai hemoroizi. De asemenea, este indicat sa nu folosesti hartie igienica care contine parfum. Poti renunta chiar la hartia igienica si sa te speli imediat dupa fiecare scaun.Cafeaua este un factor declansator al crizelor hemoroidale. Bauta zilnic in cantitati mari, cofeina poate sa determine mișcările intestinale care pun o anumită presiune pe zona anusului, iar în cazul în care aceștia au apărut deja, va accentua inflamarea lor indiferent dacă sunt interni sau externi.Inclusiv tutunul reprezintă unul dintre obiceiurile nesănătoase care accelerează sistemul digestiv, confruntându-te astfel ori cu constipație ori cu scaune dese și destul de dureroase. Nici stresul nu te ferește de probleme hemoroidale, cu cât este perioada stesată mai mare cu atât este și riscul mai ridic să te confrunți cu această problemă.Hemoroizii nu vor evolua niciodata catre cancer, dar lucrurile nu sunt foarte simple. O persoana poate suferi intreaga viata de sangerari repetate cauzate de hemoroizi si dintr-o data poate avea sangerari cauzate de un cancer colorectal fara a cunoaste cauza. In concluzie, cel mai bun lucru pe care il puteti face este sa consultati medicul specialist cand apar singerari.Factori favorizanti pentru aparitia hemoroizilor: Igiena: costipatia si fortarea, caratul obiectelor grele Dieta: consumul de cafea, alcool, condimente, mustar, alimente cu putine fibreExercitii fizice: calaritul, mersul pe bicicleta, statul prelung pe scaun sau in picioare Medicamente: administrarea repetata de laxative, constipatia pe termen lung.Persoanele care sufera de hemoroizi trebuie sa evite cu orice pret alimentele picante sau prea condimentate, deoarece acestea pot provoca crize hemoroidale.De asemenea, alimentatia trebuie sa fie una bogata in fibre, pentru a evita episoadele de constipatie.