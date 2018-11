Ce se intampla in corpul tau daca mananci ghimbir in fiecare zi timp de o luna

Ghimbirul are o multime de proprietati care te ajuta sa fii sanatos si in forma. Iata ce se intampla in corpul tau daca mananci ghimbir in fiecare zi, timp de oluna.Studii medicale scot la iveala faptul ca doua grame de pudra de ghimbir pe zi scad glicemia, rezultatele fiind vizibile dupa trei luni de consum. Un alt studiu a relevat faptul ca trei grame depudra de ghimbir pe zi, timp de 45 de zile, contribuie la reducerea colesterolului.La un studiu la care au participat femei de varsta mijlocie s-a constatat faptul ca antioxidantii din ghimbir au ameliorat declinul cognitiv, inclusiv cel cauzat de Alzheimer.Ghimbirul stimuleaza productia de saliva si calmeaza tulburarile digestive. 1,2 grame de pudra de ghimbir pe zi, inainte de masa, contribuie la reducerea indigestiilor cu pana la 15%.Ghimbirul este recomandat in cazul gravidelor pentru a ameliora starile de rau cauzate de sarcina. 1-1,5 grame de ghimbir sunt suficiente pentru a reduce greturile provocate de sarcina.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.