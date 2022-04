Ce se intampla in organismul tau daca bei apa din piscina?

Când vine sezonul cald, multe persoane caută să se răcorească în piscine și chiar la mare, însă, trebuie să ai grijă să închizi foarte bine gura atunci când înoți sau te scufunzi pentru a evita problemele de sănătate. Iți vom spune ce se întâmplă cu organismul tău dacă bei apă dintr-o piscină.Este foarte frecvent ca atunci când intrăm într-o piscină să luăm din greșeală o înghițitură de apă, și da, poate fi foarte dezgustător și neplăcut, pentru că suntem conștienți că în acele ape există o mulțime de germeni și bacterii necunoscute pe care le ingerăm. In plus, piscinele sunt tratate cu substanțe chimice pentru a o face cristalină, dar asta nu înseamnă că este lipsită de agenți patogeni.Problemele vor depinde de cantitatea de apă pe care ați înghițit-o în piscină. Dacă este mică, s-ar putea să nu fie o problemă, din păcate, mulți copii mici o beau intenționat și în aceste cazuri va fi necesar să consultați medicul.Deși piscinele au clor pentru a ucide paraziții, cum ar fi E. coli, acesta nu omoara întotdeauna toate bacteriile sau poate dura câteva zile pentru a le distruge. Cryptosporidium este un parazit care rezistă la clor, poate trăi până la 7 zile în apa clorată și, dacă vă infectează, provoacă diaree și vărsături. Alte bacterii care se pot găsi în apă sunt Giardia și Sighella, care provin din fecale și nu, nu contează dacă nu vă faceți nevoile în piscină, dar corpul conține aproximativ 0,14 grame din aceste bacterii care trec în apă.Consecințele înghițirii apei contaminate din piscină sunt, de obicei, diaree, boli gastrointestinale, stare de rău și dureri. Acestea pot apărea până la 72 de ore de la ingestie. O altă consecință posibilă, deși mult mai puțin frecventă, este otrăvirea cu clor, caz în care persoana va trebui să bea multă apă (ca în cazul copiilor) și poate provoca dificultăți de respirație, lichid în plămâni, oboseală, umflături și arsuri la nivelul ochilor, probleme digestive, arsuri în gură, inflamații și dureri în gât.Cele mai importante recomandări atunci când mergeti o piscină împreună cu familia este să vă supravegheați copiii și să îi faceți conștienți de problemele care pot apărea dacă beau această apă. În plus, este bine să faceți o baie înainte de a merge la înot și să nu aveți diaree sau să nu fi avut în ultimele două săptămâni, pentru a fi respectuoși cu ceilalți înotători și pentru a evita să vă alegeți cu paraziți.