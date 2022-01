La doua luni dupa aparitia variantei Omicron, specialistii din Cipru au venit cu o noua veste proasta! Au depistat inca o tulpina noua a coronavirusului, care ar prezenta caracteristici de la ambele variante Omicron si Delta, aceasta fiind denumita de experit Deltacron.Potrivit profesorului de Biologie de la Universitatea din Cipru, Leondios Kostrikis, există unele persoane infectate cu Omicron și Delta, dar în cazul acestei variante cunoscute în țara cipriotă, este „o combinație a ambelor”. Simptomele pe care le produce aceasta noua varianta din Cipru sunt o combinatie a celor doua variante, Delta si Omicron, spun specialistii.Până în prezent au fost raportate 25 de noi infecții. Directorul Laboratorului de Biotehnologie și Virologie Moleculară a explicat că noua variantă a fost detectată in special la pacienții internați și foarte puține cazuri la persoanele vaccinate.Momentan nu se cunosc foarte multe date despre aceasta noua varianta si nu se stie daca este mai periculoasa sau mai contagioasa decat tulpinile precedente.„Vom vedea în viitor dacă tulpina este mai patologică sau mai contagioasă sau dacă va prevala” împotriva celor două tulpini dominante, Delta şi Omicron, a spus Kostrikis, vineri, într-un interviu pentru Sigma TV. El crede că Omicron va depăşi şi Deltacronul.

Ce simptome are Deltacron, cea mai recenta varianta a coronavirusului

