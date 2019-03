Ce sunt fibrele solubile si de ce sunt recomandate in constipatie?

Intre cei patru macronutrienti care alcatuiesc alimentatia omului, unul se remarca pentru beneficiile sale numeroase pentru sanatate. Fibrele, caci despre acestea vorbim, au rol digestiv si se gasesc intr-o multime de alimente, de la fructe si salate, pana la legume si cereale. Pentru a alcatui o ratie alimentara corecta, trebuie sa stii ca acestea sunt de doua feluri:sisunt acelea care se dizolva in apa si pot fi recunoscute prin proprietatea lor de a deveni vascoase, permitandu-le sa formeze un gel cu numeroase beneficii. Acest tip de fibre regleaza digestia, stabilizeaza glucoza din sange si permite o absorbtie mai buna a nutrientilor. De asemenea, fibrele solubile normalizeaza colesterolul si reduc riscul general al bolilor cardiovasculare. Surse importante de fibre solubile se regasesc in semintele de psyllium, semintele de in si chia, mazare, guar, fulgi de ovaz, varza de Bruxelles sau sparanghel.Lipsa fibrelor din alimentatia noastra poate duce la aparitia constipatiei, o tulburare ce afecteaza din ce in ce mai multe persoane, indiferent de varsta lor. Intalnim constipatia in randul adultilor, a persoanelor in varsta si chiar in randul copiilor. Ca o regula generala, vorbim de constipatie in momentul in care intervalul dintre scaune este mai mare de 3 zile, iar consistenta lor este crescuta, facand dificila evacuarea continutului digestiv. Pentru a te asigura ca oferi organismului doza zilnica necesara de fibre, expertii Nestle au creat, un produs nou, revolutionar, ce are in componenta 100% fibre solubile obtinute din boabele de guar, fibre care hranesc bacteriile bune din intestin.Optifibre este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale care ajuta la reglarea tranzitului intestinal si la prevenirea constipatiei. Modul de folosire al acestui produs este extrem de simplu. Il poti dizolva in lichide reci sau calde sau in alimente moi, fara sa modifice in vreun fel consistenta sau gustul acestora. Optifibre se recomanda in mod special persoanelor care sufera de tulburari de tranzit intestinal, fiind potrivit atat pentru adulti, cat si pentru copii cu varsta de peste 3 ani sau femei insarcinate.Alimentatia echilibrata, cu un aport suficient de fibre, si cel putin 30 de minute de miscare in fiecare zi sunt schimbari importante care trebuie facute in stilului tau de viata, daca suferi de constipatie, balonare sau flatulenta.Afla mai multe despre OptiFibre de pe: