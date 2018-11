Ce trebuie sa faci ca sa nu te imbolnavesti de gripa sau raceala. Iata recomandarile specialistilor

Potrivit informațiilor publicate in ABC, o dietă echilibrată, bogată în toate grupele de alimente, cu predominanță de origine vegetală, este soluția pentru aceste boli, spune dr. Laura I. Arranz, profesor la Departamentul Nutition, Științe de alimentație și gastronomie de la Universitatea din Barcelona."Dincolo de vitamina C, există multe substanțe nutritive esențiale pentru sistemul imunitar, vitamine, minerale, cum ar fi zincul, antioxidanții cum ar fi polifenoli sau beta-caroten, grăsimi cum ar fi omega-3 și fibrele (în special solubile) de bază într-un cocktail de sănătate ", spune medicul.Deși credința populară spune că alimente bogate în vitamina C, usturoiul și mierea, au proprietăți vindecătoare împotriva racelilor sau a gripei nu este așa sau cel puțin nu este dovedit științific. Astfel, in aceeasi linie cu Dr. Arranz, sfaturile de prevenire a acestor boli sunt urmatoarele obiceiuri sanatoase (igiena corecta, odihna, controlul stresului, greutatea sanatoasa, evitarea obiceiurilor toxice: alcool, tutun si alte medicamente ...) și, de asemenea, unele obiceiuri alimentare corecte:"Nu exista un anumit aliment care poate sa te fereasca de raceala si gripa, ci alimentatia ca un intreg contribuie la o stare buna de sanatate.Medicul recomandă ca dieta să se bazeze pe alimente de calitate: legume, fructe, leguminoase , boabe integrale și proteine ​​de mare valoare biologică, deoarece acestea vor fi cele care furnizează substanțele nutritive necesare organismului. De asemenea, recomandă sa fie limitat consumul de alimente care nu au o valoare nutritivă, cum ar fi produse de patiserie industriale, băuturi răcoritoare , sucuri ambalate, dulciuri sau cartofi.De asemenea, expertul in nutritie subliniază faptul că zincul este un element esențial, care joacă un rol-cheie în mai mult de 300 de enzime și este implicat în comunicarea celulară, pe lângă faptul că joacă un rol important în reglementarea sistemului imunitar. Deficitul de zinc, care afecteaza 20% din populatia lumii, este asociat cu scaderea sistemului imunitar cu o inflamatie cronica ", explica el.Carnea, peștele, fructele de mare, cum ar fi scoici, semințele cum ar fi dovleacul, drojdia de bere, spanacul și nucile furnizează acest mineral.Vitaminele A, C și E, beta-caroten, polifenoli, cisteină, niacin, seleniu, magneziu, mangan, cupru, fier, tiamină, riboflavină, acid pantotenic, acid alfa-lipoic , coenzima Q10 și L-carnitina sunt elemente cheie în procesele celulare care ajută la neutralizarea radicalilor liberi și a stresului oxidativ. Așa cum a explicat dr. Arranz, funcționarea corectă a sistemului metabolic și antioxidant necesită prezența acestor nutrienți în cantități suficiente.Alimentele pe bază de plante sunt bogate în antioxidanți, dar mai ales fructele, legumele, verdeață cu frunze, semințele și fructele cu coajă lemnoasă. Nutriționistul recomanda sa consumam o bună parte din aceste legume în stare cruda sau cu timp de gătire adecvat, astfel încât aportul de antioxidanți să fie mai mare. Omega-3 este foarte important pentru sistemul imunitar important, sănătatea cardiovasculară și sănătatea vizuală și cerebrală, dar intervin și ca precursori ai moleculelor antiinflamatorii.