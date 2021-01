Ce trebuie sa faci dupa vaccinarea anti-Covid. Recomandarile specialistilor

De asemenea, in cazul in care apare durerea la locul injectarii, specialistii recomanda aplicarea unui prosop curat, rece si umed pe zona afectata.Sunt indicate folosirea sau efectuarea de exerciţii cu braţul, potrivit Agerpres . În cazul în care după vaccin apare febra, speciliştii recomandă administrarea unor antitermice, consum mai mare de lichide şi îmbrăcămite lejeră. Dacă reacţiile adverse nu dispar după câteva ore ori dacă roşeaţa sau sensibilitatea la locul administrării vaccinului creşte după 24 de ore este cazul să luaţi legătura cu medicul de familie.Medicii ruşi recomanda persoanelor vaccinate anti-Covid sa nu se expuna la frig, dar nici sa nu se supraincalzeasca. Specialistii sfatuiesc evitarea stresului si consumul de produse la care ştiu că au alergie, relatează TASS.Totodată, persoanele care s-au vaccinat anti-COVID ar trebui să acorde atenţie necesarului de vitamina D în organismul lor şi, dacă e nevoie, să corecteze această deficienţă.Nutriţioniştii recomandă şi un consum cu un conţinut ridicat de proteine după vaccinare şi evitarea alcoolului timp de trei zile după vaccinare.