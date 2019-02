Ce trebuie sa stii despre cafea si dependenta de cofeina

Cofeina este un stimulent natural pe care il contine cafeaua. Ea se mai gaseste in cantitati mai mici si in ceai, ciocolata si sucuri. Cofeina este cea mai consumata substanta psihoactiva care poate genera dependenta.Cofeina are efecte multiple asupra corpului uman, inclusiv abilitatea de a imbunatati metabolismul, stimuleaza activitatea creierului, creste puterea de concentrare si starea de alerta. Nivelul de cofeina dintr-o cafea variaza, in functie de sortimente, de la 30 de mg, la 300 mg. Totusi, in medie, o ceasca obisnuita de cafea poate avea in jur de 100 mg de cofeina. Cofeina ajunge la nivel maxim in sange la aproximativ 30-60 de minute dupa ce este consumata, iar efectele dureaza intre trei si noua ore, in functie de persoana.Cand bei cafea, cofeina este absorbita in intestine, apoi “calatoreste” spre creier unde stimuleaza activitatea celulelor cerebrale, astfel incat sa nu mai resimti senzatia de oboseala si sa fii mai alert.Consumul regulat de cofeina modifica chimia creierului, iar bautorul de cafea are nevoie de cresterea “dozei” pentru ca organismul se obisnuieste si cere mai mult. Daca intrerupi brusc consumul de cafea, creierul ramane fara “combustibil” si apare senzatia de oboseala care sa te faca sa bei cafea.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.