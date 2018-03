Cel mai eficient remediu pentru raceala. Cum scapi rapid de nasul infundat si tuse!

Ceapa are proprietati miraculoase pentru sanatate si te poate scapa rapid de tuse sau de nasul infundat. Ceapa poate preveni raceala daca pui felii de ceapa in casa sau langa patul tau noaptea. De asemenea, ceapa cruda absoarbe microbii din aer si previne ca acestia sa intre in corp.Taie o ceapă în jumătate și ține una dintre bucăți în dreptul nasului. Trebuie să o miroși timp de câteva minute, iar apoi îți vei da seama că nasul ți s-a desfundat mănâncă. De asemenea, o ceapă crudă – nu trebuie să o consumi goală, poți adăuga și alte alimente lângă eaCeapa poate face minuni împotriva febrei dacă reușești să reziști metodei mai puțin obișnuite: pune ceapă în șosete pe timpul nopții, iar temperatura corpului va scădea. Ceapa te scapă de tuse, daca o fierb si bei zeama obținută, după ce ai lăsat-o să se răcească. Poți îndulci ceaiul cu zahăr sau miere.