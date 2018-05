Cele 5 alimente naturale care controleaza hipertensiunea

Cu fiecare bătăie, inima pompeaza sange la artere. Cand presiunea pomparii inimii este mai mare decat in ​​mod normal, vorbim despre hipertensiune arteriala. Există doua măsuri care trebuie luate in considerare pentru a determina daca presiunea este ridicata:Una este presiunea sistolică, care se refera la tensiunea arteriala in timpul pomparii inimii.Celălalta este presiunea diastolică, care se referă la tensiunea arterială atunci când inima se află între o bataie a inimii și alta. Tensiunea arterială este normală atunci când aparatul de masurare a tensiunii arteriale arata 120/80 mmHg. Primul numar corespunde sistemului sistolic si al doilea diastolicului.Anumiți factori provoaca creșterea tensiunii arteriale. Printre acestia se numara: obezitate, consumul excesiv de alcool dieta bogată în sodiu, ingestia de medicamente, cum ar fi contraceptive sau anti-gripalele, stilul de viață sedentar. De asemenea, există și cauze genetice. Potrivit unor studii, hipertensiunea arterială este ereditară. Această afecțiune creștemorbiditatea și mortalitatea altor boli cardiovasculare, cum ar fi: insuficiență cardiacă, infarctul miocardic, retinopatia hipertensivă, insuficiență renală cronică, boala cerebrovasculară, boala arterială periferică. Hipertensiunea arteriale apare asimptomatic în timpul primelor etape, prin urmare, există un procent ridicat de oameni care nu știu că suferă de acest sindrom.Există alimente care sunt aliați excelenți atunci când vine vorba de controlul sau calmarea simptomelor hipertensiunii arteriale. Iata cateva dintre acestea:Retinerea lichidelor corp nu este niciodată un semn pozitiv, mai ales dacă suferi de hipertensiune arterială. Lămâia are proprietăți minunate în această privință, fiind o purtătoare excepțională a vitaminei C. Astfel ne ajută să luptăm împotriva toxinelor și agenților care se acumulează prin depozitarea lichidelor. În plus, sucul de lamaie are capacitate diuretică și de filtrare. Fructul conține cantități mari de apă care ajuta curățarea naturală și sigură a corpului. Pentru a favoriza purificarea și eliminarea substanțelor care pot ridica tensiunea il poti folosi cu incredere.De ce ai nevoie:1 ceasca de apa (250 ml)Sucul de 2 lămâi preparareCum se prepara :Se amestecă ambele ingrediente, fără îndulcire, și se consumă pe stomacul gol.Banana este cunoscută datorita cantitatii mari de nutrienți. Ea se remarca prin conținutul ridicat de potasiu, care ajută la reglarea tensiunii arteriale. În plus, efectul său energizant este foarte benefic după efort fizic. Pentru cele trei caracteristici menționate mai sus, o banana este recomandata în dieta zilnică. În mod ideal, ar trebui să reduci și cantitatea de sodiu pe care o consumi.Usturoiul este ingredientul principal în lumea remediilor naturale. Se consideră extrem de util in tratarea a numeroase patologii medicale, nutriționale, ortopedice și multe altele. În cazul tensiunii arteriale crescute sau hipertensiunii arteriale, proprietățile usturoiului oferă beneficii în dilatarea arterelor, ajutând în același timp la prevenirea formării trombiilor.Acesta poate fi consumat în tablete (usturoi comprimate), se adaugat in mancare. De asemenea poti sa il pui la macera timp de 6-8 ore si sa-l consumi a doua zi.Din vremea egiptenilor, beneficiile atribuite măslinului și derivatelor acestuia sunt bine cunoscute în domeniul sănătății. În ceea ce privește hipertensiunea arterială, uleiul de măsline funcționează ca regulator natural în organism, încetinind ritmul în care fluxul sangvin.Pepenele verde ajută la reducerea hipertensiunii arteriale în mod natural prin capacitatea sa de a lărgi vasele de sânge. De asemenea, această calitate reduce riscul accidentelor cardiovasculare. Pepenele oferă, de asemenea, L-citrulină și L-arginină, doi aminoacizi care întăresc tonusul vascular și reglează tensiunea arterială.