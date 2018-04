Cele mai bune plante pentru creier. Au efecte miraculoase

Pentru a-l mentine sanatos, poti apela la unele plante, care ajuta la repararea celulara si au capacitatea de imbunatati circulatia sangelui la nivel cerebral, transportand oxigen catre creier.Avand in componenta lor antioxidanti, previn si deteriorarea radicala a celulelor. Iata cateva plante pentru un creier sanatos:Aceasta planta curata creierul de toxine si intareste tesuturile si vasele de sange. Are un rol esenţial în calmarea sistemului nervos. Paducelul este recomandat pentru stări de nervozitate şi distonii neurovegetative (spaime, atacuri de panică, ameţeli, migrene, ţiuituri în urechi);De asemenea, este bun emotivitate excesivă la persoane cu labilitate psih, că, sensibile, irascibile şi permanent agitate;insomnii, dureri de cap, oboseală, stări de anxietate şi depresie psihică.Ceaiul verde este un medicament natural pentru creier, deoarece este un puternic antioxidant, care ajuta refacerea celulelor cerebrale. Potrivit studiilor, ceaiul verde imbunatateste memoria. Un studiu realizat in China a aratat ca substanţele din compoziţia ceaiului verde ajută la dezvoltarea de celule noi în creier, aducând beneficii memoriei şi procesului de învăţare.Rozmarinul este o alta planta indispensabila pentru sanatatea si activitatea normala a creierului.Planta stimulează circulația sângelui, îmbunătățește memoria și combate surmenajul psihic.Rozmarinul are acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și antitumorală. Efectul benefic asupra memoriei este conferit de acidul carnosic, care contracarează acțiunea radicalilor liberi, protejează ADN-ul și celulele cerebrale. Rozmarinul are acțiune benefică asupra acetilcolinei, neurotransmițător care joacă un rol important în susținerea sistemului nervos și care stimulează memoria. Se recomandă infuzia de rozmarin (1 linguriță de plantă uscată la 250 ml de apă fierbinte).