Cele mai sanatoase tipuri de sare

Daca sarea scumpa este mai buna? Iata cateva lucruri importante pe care ar trebui sa le afli despre clorura de sodiu pentru a alege pe cea care ti se potriveste cel mai bune.Este sarea naturala incalzita la 648 grade Celsius, lucru ce distruge cei mai benefici dintre compusii sau. Fortifiata cu iod sarea de masa nu este cu siguranta cel mai sanatos sortiment pe care sa-l folosesti in alimentatie. In plus, contine aditivi care incetinesc umezirea sarii. Unii experti in alimentatie sustin ca aceasta sare suprerafinara este responsabila pentru problemele de sanatate corelate cu consumul de sodiu in vreme ce sarea nerafinata vindecaorganismul in loc sa-l raneasca.Aceasta provine, asa cum ii spune si numele din apa oceanului care este supusa unui proces de evaporare ce separa sarea de apa. Sarea de mare contine o cantitate mica de iod natural insa nu la fel de mult precum sarea iodata. Este, de obicei, mai putin rafinata decat sarea de mare si vine sub doua forme fina si grunjoasa.Din nefericire, sarea de mare este mai putin sanatoasa ca odinioara din cauza poluari marilor si oceanelor.Provine din muntii din Himalaya. Culoarea roz vine din continutul ridicat de fier. Aceasta sare este bogata in minerale continand toate cele 84 de minerale si oligoelemente de care are nevoie corpul uman. Sarea de Himalaya poate ajuta organismul in multe procese ca de exemplu reducerea crampelor musculare, mentine nivelul zaharului din sange la cote normale si mentine un pH sanatos in celule. Multi experti sustin ca sarea roz de Himalaya este cel mai sanatos sortiment pe care l-ai putea consuma.