Cinci greseli de evitat cand porti masca de protectie

Pandemia COVID-19 ne-a schimbat vietile radical si se pare ca lucrurile nu vor reveni prea curand la normalitatea pe care o stiam. Numarul de cazuri este in continua crestere de saptamani bune, iar nevoia de a preveni infectarea cu noul coronavirus impune ca orice tinuta sa fie "accesorizata" cu masca de protectie si, eventual, cu manusi.Masca de protectie este obligatorie in aceasta perioada in spatiile inchise si in toate locurile aglomerate, precum centre comerciale, birouri, scoli, mijloace de transport in comun. In localitatile in care incidenta infectarii cu SARS-CoV-2 a depasit pragul critic de 3/1000 purtarea mastii sanitare este obligatorie si pe strada.Masca de protectie este de unica folosinta si are reguli de utilizare simple si clare, insa multi le incalca ignorand faptul ca astfel isi pun sanatatea in pericol.• Masca faciala se pozitioneaza pe fata astfel incat sa acopere si nasul, si gura.• Masca sanitara trebuie aruncata dupa ce o dam jos pentru a manca sau a bea ori pentru ca s-a umezit.• Nu purtati masca de protectie doar sub barbie sau agatata la incheietura mainii; astfel germenii de pe suprafata ei pot ajunge rapid in caile respiratorii.• Nu purtati aceeasi masca daca a fost asezata pe vreo suprafata posibil contaminate; riscati ca toate eforturile facute pentru a va proteja sa fie in zadar.• Pentru a ne asigura ca ne protejeaza cu adevarat, mastile faciale trebuie sa fie confectionate din trei straturi, sa aiba pliuri si sa se adapteze perfect la forma fetei, fara a lasa loc pe unde microorganismele sa poata ajunge in interiorul ei si de acolo in sistemul nostru respirator.De unde cumperi? In general acestea se gasesc acum si in locuri in care te-ai astepta cel mai putin. Uns-a adaptat vremurilor pe care le traim si a inclus in oferta sa masti faciale de protectie, cu sistem de fixare elastic, ce garanteaza atat o respiratie fara efort, cat si protectia tuturor celor care le poarta. Indicat este sa achizitionezi seturi de mai multe bucati pentru familia ta, dat fiind faptul ca masca, pentru a fi cu adevarat eficienta, trebuie schimbata de mai multe ori pe zi.Daca masca este obligatorie, nu acelasi lucru se poate spune si despre manusi. Totusi, ar fi bine sa nu le ocoliti, pentru ca asigura o protectie suplimentara in special atunci cand mainile tale vin in contact cu suprafete ce ar fi putut fi contaminate.nu trebuie purtate toata ziua si mai ales nu aceeasi pereche. Ele pot fi utile atunci cand mergem la cumparaturi, spre exemplu, sau cand circulam cu mijloacele de transport in comun si stim ca dupa aceea nu vom avea acces imediat la masuri de igiena a mainilor.Atentie! Mana cu manusa dusa la fata, la gura, nas sau ochi dupa ce a atins suprafete posibil contaminate este la fel de periculoasa ca mana nespalata. De asemenea, este important sa scoateti manusile inainte de a atinge obiecte personale precum cheile, telefonul, portofelul, pentru a nu le contamina si pe acestea.Cuvantul cheie in aceasta perioada este preventie si depinde de fiecare in parte ca el si cei din jurul lui sa fie sanatosi. Pentru articole de protectie de unica folosinta si de ingrijire personala, precum viziere, halate de unica folosinta, botosei de unica folosinta ce pot fi purtati peste incaltaminte atunci cand intram intr-un spatiu pe care nu am dori sa-l contaminam vizitati, unde tot ceea ce aveti nevoie este la un click distanta si la preturi accesibile pentru toate buzunarele.