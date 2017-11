Ciupercile asiatice: Darul naturii pentru longevitatea ta

Ciupercile medicinale sunt folosite ca adjuvanti in tratamentele naturiste de mii de ani. Civilizatiile asiatice au descoperit inca din Antichitate beneficiile pe care ciupercile le au asupra organismului uman. Reishi si Shitake sunt doua tipuri de ciuperci medicinale la care aveau acces doar membrii familiei regale japoneze. Egiptenii au proclamat prin lege cultivarea ciupercilor medicinale doar in folosul faraonului. Fiind o materie prima din culturi nemodificate genetic, ciuperca medicinala este bogata in substante active benefice organismului. Proprietatile lor sunt semnificative pentru imunitate. Nu e de mirare ca anticii le asociau cu longevitatea si in unele culturi, chiar cu nemurirea.Ciuperca Maitake este denumita si „ciuperca dansatoare”, datorita faptului ca cine o gasea dansa de fericire, stiind ca o poate schimba cu greutatea ei in argint. Maitake poate creste pana la 20 de kg.Ciuperca Maitake este originara din Japonia, dar creste si in anumite zone din China si America de Nord. Desi este greu de cultivat, specialistii au reusit sa o „domesticeasca” si sa o foloseasca in multe tratamente paliative. Maitake este foarte importanta in medicina naturista datorita stimularii sistemului imunitar, dar si a altor efecte terapeutice, precum:1. Ajuta la protejarea organismului impotriva cancerului. Substantele gasite in ciuperca Maitake au capacitatea de a inhiba dezvolarea celulelor bolnave si de a incetini ritmul de crestere al tumorilor.2. Este antiinflamatorie, antibacteriana si antivirala.3. Sustine sanatatea aparatului digestiv.4. Ajuta la protectia ficatului , mai ales cand exista risc de hepatita.5. Are proprietati antistres.6. Reduce reactiile alergeneMaitake este una din cele mai cunoscute si eficiente ciuperci terapeutice. Contine o serie de substante esentiale sanatatii tale, precum vitamina D, B2, D2, calciu, potasiu, sau grifolan. Aceasta polizaharida activeaza celulele marcofage, care stau la baza functionarii corecte a sistemului imunitar.Ca supliment alimentar, Maitake poate fi gasita sub denumirea Maitake gama Premium de laProdusul este bogat in polizaharide, avand efecte antioxidante si adaptogene. Studiile efectuate in ultimele decenii au scos in evidenta faptul ca polizaharidele din Maitake (1.3 si 1.6 beta-glucan) au capacitatea de a scadea nivelul zaharului din sange. De asemenea, ajuta la scaderea indicelui glicemic. In cazul persoanelor care sufera de diabet zaharat, Maitake este un excelent supliment naturist. Compusul sau X-fraction ajuta organismul in receptarea cantitatii necesare de insulina.Un studiu realizat la inceputul anilor 2000 in SUA a concluzionat ca Maitake ajuta la mentinerea tensiunii arteriale in valori normale. Totodata, ajuta la normalizarea colesterolului , la blocarea cresterii tumorilor si la reducerea efectelor secundare ale chimioterapiei.Fiind un recunoscut stimulent pentru o imunitate crescuta, Premium Maitake ajuta la combaterea unor infectii si virusi. Este recomandat in tratementele antivirale, precum cele ce ajuta la combaterea HIV, HPV, Hepatita B, C sau Herpes.Premium Maitake este un produs bogat in vitamine ce ajuta la prevenirea instalarii osteoporozei si a altor afectiuni articulare. Se recomanda administrarea unei capsule sau doua pe zi, dupa mese. Mentine-ti sanatatea cu Premium Maitake de la