Contraceptivele hormonale, asociate cu risc de cancer mamar

Femeile care folosesc metode hormonale pentru a impiedica aparitia unei sarcini nedorite - pilule, inel contraceptiv , implanturi contraceptive au un risc mai ridicat de aparitie a cancerului de san.Potrivit unei cercetari din Danemarca, la care au luat parte 1,8 milioane de femei, cu varste intre 15 si 50 de ani, riscul femeilor care folosesc contraceptia pe baza de hormoni de face cancer de san este cu 20% mai mare, potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea din Copenhaga. Cercetarea a fost publicata in New England Journal of Medicine. Noul studiu, ctat de nytimes.com,estimează ca, la fiecare 100.000 de femei, consumul de contraceptive hormonale cauzeaza 13 cazuri de cancer mamar pe an.O legatura intre folosirea pilulelor contraceptive si cancer mamar a mai fost facuta si in urma cu cativa ani, in alte studii, dar cercetarea prezenta este prima care examineaza riscurile asociate cu formululele actuale ale pilulelor si alealtor dispozitive care sa preina sarcinile nedorite, pe baza de hormoni.Cercetarea sugereaza, de asemenea, ca hormonul progestin ( forma obtinuta in laborator a progesteronului)- utilizat pe scara larga in metodele contaceptive hormonale - poate fi de vina pentru cresterea riscului de cancer mamar.“Acesta este un studiu important pentru ca nu aveam nici o idee despre modul in care pastilele moderne au o legatura, in comparatie cu pilulele de moda veche, cu riscul de cancer mamar; si nu am stiut nimic despre dispozitivele intrauterine cu hormoni", a declarat Dr. Marisa Weiss, medic oncolog care a fondat site-ul breastcancer.org, citata de nytimes.com, dar care nu a fost implicata in studiu. "Ginecologii au presupus că o doza mai mica de hormon inseamna un risc mai scazut de cancer. Dar acelasi risc ridicat este acolo ", a completat medicul. Totodata, Marisa Weiss a spus ca studiul este mic, dar masurabil.Studiul a fost limitat, au spus autorii, pentru ca nu au putut lua in calcul factori precum activitatea fizica, alaptarea si consumul de alcool, care pot, de asemenea, sa influenteze riscul de cancer la san.Reprezentanti ai American College of Obstetricians and Gynecologists au declarat ca vor evalua cu atentie noile descoperiri, dar au subliniat ca contraceptivele hormonale sunt pentru multe femei "printre optiunile cele mai sigure, eficiente și accesibile disponibile".Expertii au remarcat ca contraceptivele orale au si unele beneficii, fiind asociate cu reducerea riscului de cancer ovarian, endometrial și, eventual, a celui colorectal, la varste mai inaintate. Orice femeie trebuie se consulte cu medicul ginecolog inainte de alegerea unor contraceptive pe baza de hormoni.