Coronavirus: Cum te protejezi cand iesi afara

Specialistii estimeaza ca in realitate numarul persoanelor infectate este chiar mai mare decat cel comunicat oficial, in conditiile in care nu toti suspectii sunt supusi testelor rapide si nu prezinta simptome.Mai multe tari europene au declarat stare de urgenta, au inchis granitele si au impus masuri de restrictie menite sa limiteze raspandirea coronavirusului.In Romania, activitatea mai multor institutii a fost oprita, la fel si cea a restaurantelor, barurilor, hotelurilor, si a institutiilor de spectacole.Citeste cum te protejezi de coronavirus cand iesi afara pe supermame.ro