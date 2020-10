Coronavirus: pierderea mirosului este un semn bun

Potrivit unui studiu realizat pe 1.300 de pacienti de medicii de la spitalul Foch din Suresnes (Franta) si de Universitatea Mons din Belgia, disfunctia olfactiva este un simptom mai frecvent in formele usoare de COVID-19 decat in cele moderate si critice. Asadar, anosmia ar indica o infectie mai usoara cu coronavirus.In cadrul studiului, cercetatorii au examinat starea si evolutia de sanatate in cazul a 1.300 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Pacientii au fost impariti in patru grupe distincte, in functie de gravitatea bolii, dupa cum urmeaza:grupa 1 - pacientilor cu o forma usoara de boala, adica cei fara pneumonii si care au fost monitorizati la domiciliu;grupa 2 - „moderatii”, cei care prezentau unele semne clinice de pneumonie (febra, tuse, dispnee, respiratie rapida), dar fara indicii de pneumonie grava;grupa 3 - „severii”, adica cei cu frecventa respiratorie diminuata si/sau detresa respiratorie severa, care au necesitat masca de oxigen la spital;grupa 4 - cazurile foarte grave, internate la terapie intensiva sau in reanimare. Rezultatul sudiului arata ca 70 pana la 85% dintre pacientii cu o forma usoara sau moderata de coronavirus sufereau de anosmie. In cazul pacientilor cu forme severe ale bolii, doar 10-15% aveau acest simptom.