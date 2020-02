Coronavirusul ar putea afecta pana la 60% din populatia globului

Un epidemiolog de top din Hong Kong a venit cu o ipoteza sumbra. Acesta a declarat ca virusul ucigas din China ar putea sa afecteza pana la 60% din populatia globului, daca nu se va crea cat mai repede posibil un vaccin care sa estompeze epidemia.Aceasta afirmatie a medicului Gabriel Leung vine dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a confirmat noi cazuri de coronavirus la persoane care nu au vizitat niciodata China.Expertii au dezvaluit ca o persoana infectata poate transmite virusul foarte rapid la inca 2,5 persoane. Astfel, "rata de atac" a virusului se situeaza intre 60 si 80%, relateaza The Guardian."60% din populatia globala reprezinta un numar extrem de mare", a declarat medicul Leung.Epidemiologul se va intalni in curand cu expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru a se sfatui asupra masurilor ce trebuie luate pentru estomparea coronavirusului. Se va discuta care este nivelul epidemiei la nivel global si daca masurile luate de autoritatile chineze sunt viabile si functioneaza.Profesorul, unul dintre expertii mondiali in epidemia de coronavirus, care a avut un rol major si în epidemia SARS din 2002-2003, lucreaza cu alti cercetatori de la Imperial College London si Universitatea Oxford.Pana in prezent, numarul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la la 1.013, iar numarul imbolnavirilor a trecut de 42.000.febra marerinoree (nas care curge)tusedispnee (greutate in respiratie)dureri de capdureri de gato stare generala de rau