Coronavirusul: pe ce suprafete rezista cel mai mult

Oamenii de stiinta din cadrul National Institutes of Health, SUA, au descoperit ca virusul din China poate rezista mai multe zile pe anumite suprafete.In urma analizelor facute, cercetatorii au afla ca virusul din China rezista trei zile pe otel inoxidabil si pe plastic, potrivit MIT Technology Review.Coronavirusul nu traieste mult insa pe suprafetele din cupru, pe care moare dupa doar cateva ore. Pe o cutie de livrare din carton, coronavirusul traieste cel putin o zi.Faptul ca noul virus traieste mult pe plastic este ingrijorator. Acest material se gaseste peste tot, de la carcasele telefoanelor si pana la interioarele masinilor. De acolo, coronavirusul ajunge pe fetele oamenilor.Pentru a gasi un raspuns, cercetatorii americani au incercat sa pulverizeze virusul pe sapte materiale intalnite in mod obisnuit in case si spitale, pentru a vedea cat a rezistat.Cercetarile mai arata ca o persoana isi atinge fata, in medie, de 20 de ori pe ora.Peste 4.700 de persoane au murit din cauza COVID-19 pe glob. Virusul a infectat aproape 128.000 de oameni la nivel mondial.