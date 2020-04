Coronavirusul poate provoca accidente vasculare bruste la adultii cu varsta intre 30-40 de ani

Noul coronavirus poate provoca accidente vasculare subite in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 30-40 de ani, care prezinta simptome moderate, potrivit unui studiu realizat de medicii din Statele Unite ale Americii, citat de CNN.Exista dovezi din ce in ce mai clare ca infectia cu noul virus poate provoca coagularea sangelui in moduri neobisnuite, iar accidentul vascular cerebral ar fi o consecinta a acestui lucru.Dr. Thomas Oxley, un neurochirurg din New York si colegii lui, au oferit informatii despre cazurile a cinci persoane pe care le-au tratat. Toti aveau sub 50 de ani si prezentau fie simptome usoare de infectie cu Covid-19, fie deloc.„Virusul pare sa provoace coagularea crescuta in arterele mari, ceea ce duce la accident vascular cerebral sever.Citeste continuarea pe supermame.ro