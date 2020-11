Coronavirusul poate rezista 9 ore pe piele

In cadrul studiului, realizat in octombrie, cercetatorii au analizat cat timp poate supravietui noul coronavirus pe pielea umana. Cercetatorii au analizat probe colectate de la persoanele decedate, la aproximativ o zi dupa moartea acestora. Rezultatele au aratat ca virusul SARS-CoV-2 poate ramane activ pe piele timp de 9,04 ore - de aproape cinci ori mai mult decat timpul de supravietuire al agentului patogen care cauzeaza gripa.Acelasi studiu demonstreaza ca un dezinfectant pe baza de etanol, in proportie de 80%, poate distruge virusul in doar 15 secunde. Cynthia Carr, epidemiolog din Winnipeg, Canada, spune ca, de fapt, aceasta ar fi principala informatie care trebuie retinuta din acest studiu. Faptul ca este foarte important sa ne dezinfectam mainile si sa ne spalam cat mai des.„Este un mesaj important de sanatate publica pentru a le reaminti oamenilor ca, desi virusul poate dura practic o zi de lucru intr-un laborator, pot scapa rapid de el daca se spala pe maini.Nu este vorba de a ne panica si a face dus pe tot corpul de fiecare data cand ajungi acasa. Este vorba despre a-ti aminti ca, daca virusul se afla pe mana si iti stergi nasul sau iti bagi degetele in gura, apare si oportunitatea de a te infecta", a explicat Cynthia Carr.