Crampe musculare din cauza caldurii? Afla cum sa le faci fata

Crampele musculare cauzate de caldura sunt dureroase. Muschii pot contracta in mod involuntar. Crampele cauzate de caldura pot aparea in timp ce faci sport sau muncesti intr-un mediu fierbinte timp indelungat.Astfel de crampe musculare implica muschii care sunt folositi in timpul muncii grele ca de exemplu gambele, soldurile si umerii.– Cel mai mare risc apare atunci cand muncesti sau esti implicat in activitati ce se desfasoara intr-un mediu fierbinte – adesea in primele zile ale unei activitati cu care nu esti obisnuit.– Totodata, riscul este mare atunci cand transpiri mult in timp ce faci sport si bei cantitati mari de apa sau alte fluide din care lipseste sarea.Cauza exacta a crampelor provocate de caldura nu este cunoscuta, dar are cel mai probabil legatura cu deficienta de electroliti. Diverse minerale esentiale cum ar fi sodiul, potasiul, calciul si magneziul poarta denumirea de electroliti. Acestia sunt importanti pentru multiple functii ale corpului. Un dezechilibru electrolitic poate provoca probleme medicale. Transpiratia contine o cantitate mare de sodiu si lipsa consumului de lichide dupa transpiratia abundenta, poate duce la o afectiune grava denumita hiponatremie.Spasme musculare care sunt:– dureroase;– involuntare;– scurte;– intermitente;– dispar de la sine.