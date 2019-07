Crema de protectie solara - cum o alegem sicum o folosim corect?

Daca pentru expunerea incidenta la soare este suficient un factor de protectie solara (SPF) de 15, care va filtra aproximativ 93% din radiatiile UV, pentru o expunere prelungita este recomandat un produs de protectie solara cu un SPF de 30 sau mai mare (SPF 30 filtreaza pana la 97% din radiatiile UV ale soarelui; SPF 50 filtreaza pana la 98% din ele).“Daca intentionam sa petrecem mai mult timp in aer liber si urmeaza sa ne udam sau sa transpiram este indicat sa alegem o varianta de protectie solara cu rezistenta mai mare la apa. Atentie, niciun produs nu este complet rezistent la apa. Acesta ar trebui sa indice pe ambalaj, de asemenea, perioada de timp in care putem beneficia de protectia promisa pe ambalaj. Ideal ar fi ca produsul sa fie aplicat pe intreg corpul cu o jumatate de ora inainte de a parasi casa si reaplicat la fiecare doua ore pe durata expunerii la soare. Daca inotam, este recomandata reaplicarea de fiecare data cand iesim din apa”, spune domnul doctor Laurentiu Vladau.Protectia solara trebuie sa aiba o protectie cu spectru larg, ceea ce inseamna ca protejeaza in mod eficient atat impotriva radiatiilor ultraviolete A (UVA), cat si radiatiilor ultraviolete B (UVB).“Toate produsele de protectie solara protejeaza impotriva radiatiilor UVB, principala cauza a arsurilor solare. Insa razele UVA contribuie, de asemenea, la dezvoltarea cancerului de piele si aparitia imbatranirii premature. Astfel, produsele care nu prezinta spectru larg de protectie trebuie sa aiba un avertisment ca protejeaza doar impotriva arsurilor solare, nu si a cancerului de piele sau a imbatranirii pielii”, explica specialistul dermatolog.Pentru persoanele cu acnee si/sau ten gras sunt indicate produsele etichetate ca fiind “non-comedogenice", ceea ce inseamna ca nu blocheaza porii. Pentru pielea uscata sunt recomandate produse care contin ingrediente hidratante, cum ar fi acid hialuronic sau ceramide, iar pentru pielea sensibila ideale sunt cremele cu protectie solara minerala. Pentru a evita eventuale iritatii sau uscarea pielii, este indicata folosirea unui produs special pentru fata, care sa nu contina alcool.“Copiii au pielea sensibila, iar unele ingrediente din produsele de protectie solara pot provoca reactii alergice. In cazul lor sunt de evitat in special produsele cele care contin Acid 4-aminobenzoic (PABA) si oxibenzona, elemente asociate cu aparitia de reactii cutanate. In cazul bebelusilor sub 6 luni, este recomandat ca acestia sa evite expunerea la soare puternic, mai ales in perioada de vara si in timpul orelor de varf”, atentioneaza specialistul dermatolog.Pacientii care au probleme cu pielea sau afectiuni alergice, cum ar fi acnee sau rozacee, trebuie sa evite produsele care contin conservanti sau parfumuri, precum si pe cele care contin Acid 4-aminobenzoic (PABA) sau oxibenzona sau au in compozitie alcool. Oxidul de zinc si dioxidul de titan tind sa fie mai bine tolerate de persoanele cu piele sensibila si pot fi, de obicei, gasite in produsele de protectie solara destinate copiilor.Desi folosirea unui agent de protectie solara prin pulverizare este tentanta deoarece economiseste timp, acest lucru s-ar putea sa nu fie cea mai buna idee. "Atunci cand folosim spray-urile de protectie solara exista riscul de a nu acoperi in mod adecvat toata pielea expusa la soare, mai ales daca aplicarea are loc atunci cand bate vantul. Pe langa asta, exista riscul de inhalare a substantelor chimice in timpul procesului de aplicare”, spune domnul doctor Laurentiu Vladau.